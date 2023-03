(Neu: Lead und letzte vier Abschnitte) - Die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU über die künftigen Beziehungen kommen in Gang. Bis Ende Juni will der Bundesrat die Eckwerte eines Verhandlungsmandats erarbeiten, wie er am Mittwoch mitteilte. Die Mehrheit der Parteien und Verbände reagieren positiv auf den Entscheid, einige kritisierten aber das langsame Tempo.

29.03.2023 18:33