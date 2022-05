Die Aktien erhielten von positiv stimmenden Nachrichten aus China Unterstützung, heisst es in Marktkreisen. In Shanghai sollen nämlich schon am Mittwoch die Lockdown-Massnahmen weitgehend aufgehoben werden. China ist für beide Unternehmen ein wichtiger Markt.

Bis um 09.50 Uhr ziehen Richemont um 4,5 Prozent auf 108,55 Franken an und Swatch um 3,9 Prozent auf 244,20 Franken. Der Gesamtmarkt (SPI) steht 0,54 Prozent höher.

Beide Aktien hatten schon in der Vorwoche einen guten Lauf, Richemont mit einem Wochenplus von gut 13 Prozent allerdings noch den klar besseren als Swatch.

Die Aktien von Richemont brachen am vorletzten Freitag im Anschluss an die Publikation der Zahlen des Geschäftsjahres 2021/22 um über 13 Prozent ein. In der Folge passten diverse Institute ihre Kursziele nach unten an. Die meisten zuständigen Analysten sehen allerdings weiterhin Aufwärtspotential. So empfehlen Jefferies, die Bank of America, Stifel, Kepler Cheuvreux, die Société Général oder auch Julius Bär und Barclays den Titel weiterhin zum Kauf.

Am vergangenen Freitag schossen dann die Aktien mit Unterstützung eines wohlwollenden Kommentars der Royal Bank of Canada um beinahe 10 Prozent in die Höhe. Die Bank erachtete die negative Reaktion am Markt auf die Jahreszahlen 2021/22 für überzogen, da ein Grossteil der überraschend hohen Kosten von einmaliger Natur gewesen sei.

Etwas gestützt wurde die Richemont-Aktie in der vergangenen Woche auch von grösseren Käufen seitens eines Topkaders. Die Transkation ging aus einer Meldung an die Börse hervor.

(AWP)