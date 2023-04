Brasiliens Regierung setzt auf baldige Fortschritte bei den Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen des südamerikanischen Staatenbundes Mercosur mit der EU. "Brasilien und die Mercosur-Mitglieder befinden sich im Dialog, um die Verhandlungen mit der Europäischen Union abzuschliessen, und wir hoffen, dass wir in diesem Jahr gute Nachrichten erhalten", schrieb Präsident Luiz Inácio Lula da Silva auf Twitter nach einem Treffen mit Unternehmern in Madrid am Dienstag. Das Abkommen sei sehr wichtig für alle beteiligten Seiten. "Wir wollen, dass es ausgewogen ist und zur Reindustrialisierung Brasiliens beiträgt."

26.04.2023 06:32