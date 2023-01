Nach seinem Besuch beim indigenen Volk der Yanomami hat Brasilien Präsident Luiz Inácio Lula da Silva weitere Massnahmen gegen Unterernährung bei den Kindern der Ureinwohner angekündigt. Er werde Transportmöglichkeiten schaffen, Gesundheitsversorgung bringen und den illegalen Bergbau bekämpfen, sagte Lula in der Stadt Boa Vista, wie das brasilianische Nachrichtenportal "G1" am Samstag berichtete. "Es ist unmenschlich, was ich gesehen habe."

22.01.2023 14:31