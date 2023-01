"Es ist eine wichtige Finanzierungsquelle", sagte Cassis am Donnerstag in der Sendung "Heute Morgen" von Schweizer Radio SRF. Schäden, die verursacht würden, müssten auch repariert werden vom Aggressor. Ähnlich äusserte sich Cassis in den Tamedia-Zeitungen. Der Schweiz fehlten aber die rechtlichen Grundlagen.