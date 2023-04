Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) hat als Ergänzung zu bereits bestehenden Massnahmen eine dringliche Änderung der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) und der Arzneimittelliste mit Tarif (ALT) beschlossen, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag mitteilte. Dies solle die Arzneimittelversorgung in einer Mangellage verbessern und eine angemessene Patientenbehandlung gewährleisten. Die Änderungen treten gemäss Mitteilung nächste Woche in Kraft.