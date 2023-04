Die Bundesanwaltschaft habe eine Monitoring eingerichtet, um bei allfälligen Sachverhalten, welche in ihren Tätigkeitsbereich fielen, umgehend aktiv zu werden. Das steht in ihrer Mitteilung weiter. Es sei der BA ein Anliegen, mit Blick auf die zahlreichen Aspekte der - insbesondere in den Medien geschilderten - Ereignisse rund um die CS einen Gesamtüberblick zu erhalten.