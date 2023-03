Insgesamt beinhaltet die von der Landesregierung am Mittwoch verabschiedete Botschaft ans Parlament 16 Nachtragskredite, wie die Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) am Mittwoch schrieb. 166 Millionen Franken davon will der Bundesrat zusätzlich für den Asylbereich einsetzen.