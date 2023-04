Nach EDI-Angaben übertraf das Handelsvolumen abgesehen vom Pandemiejahr 2020 zuletzt immer die Marke von 100 Milliarden Franken. Zudem bestehen enge persönliche und familiäre Beziehungen. Über 300'000 deutsche Staatsangehörige leben in der Schweiz. In Deutschland wohnen im Gegenzug über 96'000 Schweizerinnen und Schweizer - eine Zahl, die in den vergangenen Jahren angestiegen ist.