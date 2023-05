Bei der Eröffnung der WHO-Jahrestagung hat Bundespräsident Alain Berset am Sonntag in Genf an die gemeinsamen Erfolge bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie erinnert. In der 75-jährigen Organisation sei Wachsamkeit aber weiterhin angezeigt.

21.05.2023 15:53