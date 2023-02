Cassis verwies in seiner Rede am Donnerstag in New York auf das Verbot des Angriffskrieges in der Uno-Charta. Ziel der Vereinten Nationen sei dabei gewesen, dass sich die Kriege der Vergangenheit nicht wiederholten, sagte er am Donnerstag in New York. Und mit den Genfer Konventionen habe die Staatengemeinschaft das Recht über die Barbarei setzen wollen.