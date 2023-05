Die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Südkorea stützt sich auf ein 2008 abgeschlossenes bilaterales Abkommen. In den letzten fünf Jahren unterstützte der Schweizerische Nationalfonds über 80 Forschungsprojekte, an denen koreanische Forschende beteiligt waren. Der Bund vergab seit 1963 zudem über 100 Stipendien an koreanische Forschende und Kunstschaffende.