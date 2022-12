Der diplomierte Mathematiker der ETH Zürich wurde per 2018 in den Verwaltungsrat der Finma gewählt und per 2021 zu deren Vizepräsident ernannt. Während seiner beruflichen Laufbahn war er u.a. für die UBS und die CS tätig. Zwischen 1999 und 2016 wirkte er in verschiedenen Funktionen beim Versicherer Swiss Life, zuletzt als CFO Schweiz und Mitglied der Geschäftsleitung Schweiz, wie es weiter heisst.