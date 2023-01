Ob der Aussenminister die Nichteinhaltung der Rechtsstaatlichkeit durch Russland vor dem Rat, in dem Moskau ein Vetorecht hat, ansprechen wird, liess das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) in seiner Mitteilung offen. Cassis hat den russischen Einmarsch an der Uno in New York schon im September in seiner Rede als Bundespräsident vor der Vollversammlung deutlich verurteilt.