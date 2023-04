Das Parlament hatte die Vorlage "Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule und Optimierung in der 2. Säule der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge" am 17. Juni verabschiedet. Die Referendumsfrist lief ungenutzt ab. Die Vorlage kann grundsätzlich am 1. Januar 2024 in Kraft treten.