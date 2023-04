Ende April 2023 wird der Bundesrat nach eigenen Angaben die neuen Anforderungen an das auszuarbeitende ordentliche Gasversorgungsgesetz festlegen. Die Verordnung über die Sicherstellung der Lieferkapazitäten bei einer schweren Mangellage in der Erdgasversorgung gilt bis Ende September 2024. Diese kann bei Bedarf verlängert werden, bis ein allfälliges Gesetz in Kraft tritt.