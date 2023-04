Statt die Ende 2024 auslaufende Konzession für die SRG einfach zu verlängern, will der Bundesrat deren Auftrag genauer unter die Lupe nehmen. Innert Jahresfrist will er "eine Gesamtschau über die künftige Entwicklung" der SRG vornehmen, wie er am Mittwoch mitteilte.

26.04.2023 13:02