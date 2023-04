Der Bundesrat will deshalb die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer stärken und von den Plattformen mehr Transparenz verlangen. Die positiven Effekte der Plattformen auf die Meinungsäusserungsfreiheit will er aber nicht einschränken. Dank der Plattformen können sich zum Beispiel Einzelpersonen in öffentliche Debatten einbringen.