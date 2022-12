Konkret will der Bundesrat die Grundzüge, wie die Schweiz mit Gegengeschäften umgeht, im Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung, dem sogenannten Militärgesetz, verankern, wie er am Freitag mitteilte. Dieses biete sich an, da es unter anderem die Kompetenz zur Beschaffung von Armeematerial an den Bund delegiert.