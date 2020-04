Bundesrat will Unternehmen von Bürokratie entlasten

Der Bundesrat erachtet die kontinuierliche Suche nach Entlastungsmöglichkeiten der Unternehmen als eine politische Daueraufgabe, die für den Wirtschaftsstandort Schweiz zentral ist, wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilte.

Dazu gehöre nicht nur, bei neuen Regulierungen unnötige Belastungen der Unternehmen zu vermeiden, sondern auch den Bestand an bereits existierenden Regulierungen regelmässig auf Entlastungspotenzial zu überprüfen, schreibt der Bundesrat.

Die Stellungnahme des Bundesrates geht auf die Forderungen zweier Motionen zurück, die vom Parlament gutgeheissen wurden. Die Motion von Sandra Sollberger (SVP/BL) beauftragt den Bundesrat, ein Gesetz über die Reduktion der Regelungsdichte und den Abbau der administrativen Belastung für Unternehmen auszuarbeiten. Dabei soll er sich an die Vorgehensweise verschiedener Kantone anlehnen.

"Keine allzu starren Regelungen"

Der Bundesrat schlägt zur Umsetzung des verlangten Entlastungsgesetzes verschiedene Massnahmen vor. So soll die Bundesverwaltung verpflichtet werden, die Kosten für neue Regulierungen konsequent zu schätzen und ein Monitoring über die Regulierungsbelastung zu entwickeln. Entlastungspotentiale sollen regelmässig evaluiert und entsprechende Massnahmen vorgeschlagen werden.

Der Bundesrat will darüber regelmässig Bericht erstatten. Weiter sollen im Gesetz Grundsätze für möglichst wenig belastende Regulierungen verankert werden. Die Verwaltung soll ausserdem im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses systematisch Vereinfachungsmassnahmen für Unternehmen prüfen.

Der Bundesrat will beim Vollzug von Bundesrecht die Behörden des Bundes und die Kantone zudem verpflichten, ihre elektronischen Behördenleistungen über das Zugangsportal "EasyGov" anzubieten. Allzu starre Regeln seien wenig sinnvoll, teilte der Bundesrat mit. Er wolle primär auf Transparenz bei Regulierungsprozessen setzen.

Anlehnung an Ausgabenbremse

Die Motion der FDP verlangt eine "Regulierungsbremse". Diese soll wirken, sobald ein Gesetz zu höheren Regulierungskosten für mehr als 10'000 Unternehmen führen oder eine bestimmte Kostenschwelle überschreiten würde. Dem müsste eine qualifizierte Mehrheit zustimmen, zum Beispiel die Mehrheit der Mitglieder beider Räte.

Bei der Umsetzung dieser Motion will sich der Bundesrat an der Ausgabenbremse orientieren. Dem Bundesrat sei es aber wichtig, dass die staatspolitischen und volkswirtschaftlichen Auswirkungen einer solchen Regulierungsbremse in der Vernehmlassung offen und transparent diskutiert werden, teilte er mit. Für bestimmte Vorlagen im Parlament würde eine Regulierungsbremse zusätzliche Hürden schaffen, so der Bundesrat.

Für die Einführung eines qualifizierten Mehrs für Gesetzesvorlagen braucht es eine Verfassungsänderung. Der Bundesrat hat das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) beauftragt, die Vernehmlassungsvorlagen für beide Geschäfte auszuarbeiten. Der Vernehmlassungsbeginn ist für Ende 2020 geplant.

