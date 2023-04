Ein solches Splitting wäre unabhängig vom Zivilstand und könnte in den Worten der Mehrheit eine Witwer- und Witwenrente in der zweiten Säule möglicherweise hinfällig werden lassen. Der Bundesrat empfiehlt den Vorstoss ohne weiteren Kommentar zur Annahme. Vertreterinnen und Vertreter von SVP und FDP in der SGK-N lehnen das Postulat ab.