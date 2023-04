Im internationalen Vergleich sei die Schweiz in einer relativ guten Position, sowohl was die Wirtschaftsaktivität allgemein angehe, aber auch, was die Inflation betreffe. "Die Inflation in der Schweiz ist mit etwa 3 Prozent deutlich tiefer als im Ausland", sagte Jordan. Die geldpolitischen Massnahmen, die man in der Vergangenheit getroffen habe, hätten diesbezüglich sehr geholfen.