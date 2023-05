Im März 2015 durchsuchte die Genfer Staatsanwaltschaft das Haus des französisch-algerischen Geschäftsmanns Alexandre Djouhri. Im September 2021 ordnete sie an, die Kopien einer Reihe beschlagnahmter Dokumente an Paris zu übermitteln. Der Geschäftsmann ficht diese Verfügung vor dem Bundesstrafgericht an - ohne Erfolg.