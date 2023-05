Am 18. Juni 2023 stimmen Volk und Stände über die für die Umsetzung der Reform notwendige Verfassungsänderung ab. Setzt die Schweiz die OECD-Mindeststeuer nicht um, dürfen andere Staaten die grossen Unternehmen in ihren Ländern nachbesteuern. "Wir würden damit freiwillig substanzielles Steuersubstrat verschenken", sagte die Baselbieter Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter am Donnerstag vor den Medien in Bern.