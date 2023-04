"Der Geist ist aus der Flasche", sagte Dirk Engling vom Chaos Computer Club in der Anhörung am Mittwoch. Man müsse nun irgendwie damit klarkommen, wie solche Modelle Menschen und Gesellschaft in grossem Stil beeinflussen. Die Kieler Wirtschaftsinformatikerin Doris Wessels sprach von einer "Disruption", die das Bildungssystem in den Grundfesten erschüttere. Die Expertenrunde benannte Chancen und Risiken.