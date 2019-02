Steigende Krankenkassenprämien, EU-Rahmenabkommen, die AHV-Steuervorlage und zuletzt auch Knatsch in der eigenen Partei: Es ist sicher nicht so, dass Bundesrat Alain Berset die Arbeit ausginge. Der Chefposten des Eidgenössischen Departement des Inneren (EDI), den Berset seit 2012 ausübt, ist traditionell einer der schwierigeren in Bundesbern.

Trotz der heiklen Dauerthemen des EDI ist Alain Berset (46) der beliebteste Bundesrat der Schweiz: Gemäss dem neusten SRG-Wahlbarometer finden 70 Prozent der Stimmberechtigten den Innenminister sympathisch. Was sicher an der Jugendlichkeit, aber auch am welschen Charme des Sozialdemokraten liegt.

Wer Berset kennt, schätzt auch dessen Umgänglichkeit und Kommunikationsgeschick. Davon können sich die User von cash.ch am heutigen Donnerstagabend ab 19:15 Uhr selber überzeugen. Berset ist Gast in der Gesprächsreihe «TheTalk@TheStudio» im Ringier-Pressehaus in Zürich. Der Talk wird von cash.ch im Live-Stream übertragen.

Der EDI-Vorsteher erzählt im Gespräch mit Christine Maier nebst seinen grossen Dossiers auch, welche Schwerpunkte er dieses Jahr setzen will oder was die Schweiz für eine erfolgreiche Zukunft braucht.

Das Format «TheTalk@TheStudio», das vom Versicherer Helvetia mitgetragen wird, lädt in regelmässigem Abstand Gastreferenten ins Café "The Studio" im Ringier Pressehaus in Zürich. Zuletzt waren die Verwaltungsratspräsidenten von Credit Suisse (Urs Rohner) oder Roche (Christoph Franz) Gast in der Talk-Reihe.