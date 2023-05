Der frühere US-Aussenminister Henry Kissinger sieht die Schuld am Ukraine-Krieg nicht bei Russland allein. Der Friedensnobelpreisträger von 1973 erinnerte in der Wochenzeitung "Die Zeit" daran, dass er schon 2014 Zweifel am Vorhaben geäussert habe, "die Ukraine einzuladen, der Nato beizutreten". "Damit begann eine Reihe von Ereignissen, die in dem Krieg kulminiert sind." Kissinger sprach von einem "höchst rücksichtslosen" Angriffskrieg. Er sei aber weiterhin der Auffassung, "dass es nicht weise war, die Aufnahme aller Länder des ehemaligen Ostblocks in die Nato mit der Einladung an die Ukraine zu verbinden, ebenfalls der Nato beizutreten"./jpt/so/aha/mau/bvi/cs/DP/jha