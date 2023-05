China hat den reichen Industrieländern vorgeworfen, gegenüber den Entwicklungsländern nur "Lippenbekenntnisse ohne praktische Unterstützung" abzulegen. Vor dem G7-Gipfel grosser demokratischen Wirtschaftsmächte im japanischen Hiroshima wies Pekings Aussenamtssprecher Wang Wenbin am Donnerstag in Peking darauf hin, dass diese Länder in den 70er Jahren schon versprochen hätten, 0,7 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für Entwicklungshilfe zur Verfügung zu stellen, was aber nicht erfüllt wurde.

18.05.2023 14:41