China hat die Einschränkung seiner Visavergabe an Südkoreaner und Japaner mit "diskriminierenden" Corona-Massnahmen beider Länder gegen Chinesen begründet. Aussenamtssprecher Wang Wenbin sagte am Mittwoch vor der Presse in Peking, einige Länder "ignorieren die Fakten".

11.01.2023 11:49