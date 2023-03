Der chinesische Staat will erneut einen Milliarden-Betrag in den grössten Speicherchiphersteller des Landes stecken. So wird ein staatlicher Investitionsfonds umgerechnet knapp 1,8 Milliarden Euro in die Yangtze Memory Technologies Co (YMTC) investieren, heisst es auf einer Webseite der chinesischen Regierung. Dies könnte ein Vorbote für weitere Geldspritzen des Staates in die durch US-Sanktionen getroffene Industrie sein. Die Sanktionen kommen für die chinesische Chipindustrie zu einer Zeit, in der die globale Nachfrage ohnehin am Abflauen ist.

02.03.2023 11:09