Die USA sollen sich nach dem Willen Chinas aus dem Konflikt um Taiwan heraushalten. In einer Reaktion auf Warnungen von CIA-Direktor William Burns, die Entschlossenheit von Staats- und Parteichef Xi Jinping zu einem Militäreinsatz nicht zu unterschätzen, sagte Aussenamtssprecherin Mao Ning am Freitag vor der Presse in Peking, Taiwan sei allein eine "innere Angelegenheit Chinas". Es könne auch nicht mit dem Konflikt um die Ukraine verglichen werden.

03.02.2023 10:14