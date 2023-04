Das neue Gesetz hat auch Auswirkungen auf ausländische Unternehmen. "Rechtsunsicherheit durch vage Formulierungen in Gesetzen und Regularien ist für deutsche Unternehmen in China eine Herausforderung", sagte das geschäftsführende Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer (AHK) in China, Jens Hildebrandt, der Deutschen Presse-Agentur. "Das neue Spionagegesetz gliedert sich hier nahtlos ein." Besonders beim Datentransfer der Unternehmen über Landesgrenzen hinweg werde es zu Unsicherheiten kommen, sagte er. Nationale Sicherheit sei in China eben oft wichtiger als die Wirtschaft. "In diesem Sinne beisst sich das Gesetz mit der jüngsten Charmeoffensive Chinas zur Gewinnung ausländischer Investitionen."