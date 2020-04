Corona-Neuansteckungen in der Schweiz leicht angestiegen - Keine Maskenpflicht

(Zusammenfassung) - In der Schweiz und in Liechtenstein haben sich innerhalb eines Tages 205 Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Damit ist die Zahl der Neuansteckungen wieder leicht gestiegen. Am Dienstag waren 119 bestätigte Neuansteckungen gemeldet worden. Auf eine Maskenpflicht verzichtet der Bundesrat. Dagegen bleibt das Sortiment in Lebensmittelläden vorerst doch eingeschränkt.