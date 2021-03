Coronavirus: Neu gemeldete Ansteckungen steigen im Wochenvergleich stark an

(Zusammenfassung) - Die Ansteckungszahlen in der Schweiz und in Liechtenstein steigen weiter. Am Mittwoch wurden dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) innerhalb von 24 Stunden 1858 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Das sind fast 25 Prozent mehr als am gleichen Tag vor einer Woche.