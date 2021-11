13:25

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 3886 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Donnerstag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 2931. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 2795, vor einer Woche bei 1964. Zudem wurden 35 neue Spitaleinweisungen und 6 neue Todesfälle gemeldet.

Bislang sind 64,61 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft.

#CoronaInfoCH Stand: 11.11.

35 Hospitalisationen mehr als am Vortag, 394 Hospitalisationen in den letzten 14 Tagen. Auslastung der IS: 74%

3886 laborbestätigte Fälle mehr als am Vortag. Reproduktionszahl Re (29.10.2021): 1,33https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/56DctoTC39 — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) November 11, 2021

13:20

In Österreich rückt ein Lockdown für Ungeimpfte näher. "Jetzt schon ist klar, dass dieser Winter und Weihnachten für die Ungeimpften ungemütlich wird", sagte Kanzler Alexander Schallenberg am Donnerstag in Bregenz. Es sei angesichts der Dynamik der vierten Corona-Welle möglicherweise nur noch eine Frage von wenigen Tagen, bis Ungeimpfte mit massiven Ausgangsbeschränkungen leben müssten, so der Regierungschef. Er nannte die Impfquote von rund 65 Prozent "beschämend niedrig" und forderte die Österreicher erneut auf, sich umgehend einen schützenden Stich zu holen.

Unterdessen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich erneut auf einen Rekordwert gestiegen. 11 975 Fälle wurden nach Angaben der Behörden binnen 24 Stunden verzeichnet. Unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl würde das etwa 100 000 Fälle in Deutschland bedeuten. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner kletterte auf 751, den dreifachen deutschen Wert. Die Situation in den Kliniken verschärfte sich weiter. Ärzte und Pflegekräfte schlagen inzwischen immer lauter Alarm.

13:00

Der geschäftsführende deutsche Bundesinnenminister Horst Seehofer sagt wegen der Gefahr einer Ansteckung seine Teilnahme an grösseren Präsenzveranstaltungen ab. Dies lässt der CSU-Politiker über seinen Sprecher auf Twitter mitteilten. "Die aktuelle Lage nimmt eine hochgefährliche Entwicklung – auch für geimpfte Menschen", erklärt der 72-Jährige Seehofer. "Bei aktuell 50.000 neuen Corona-Infektionen sind Termine mit vielen Teilnehmern einfach zu gefährlich."

„Die aktuelle Lage nimmt eine hochgefährliche Entwicklung – auch für geimpfte Menschen. Bei aktuell 50.000 neuen Corona-Infektionen sind Termine mit vielen Teilnehmern einfach zu gefährlich.“ BM #Seehofer sagt seine Teilnahme an grösseren Präsenzveranstaltungen ab. #COVID19 — Steve Alter (@BMISprecher) November 11, 2021

11:35

In Russland bleiben die täglichen Corona-Zahlen in Nähe des Rekordhochs. Nach Angaben der Corona-Sondereinheit der Regierung starben 1237 weitere Menschen, die positiv getestet wurden. Die Zahl liegt nahe des am Vortag registrierten Höchstwertes. Zudem wurden 40.759 Neuinfektionen gemeldet. Der bisherige Höchstwert liegt bei 41.335 und datiert vom vergangenen Samstag.

10:00

Virginie Masserey wechselt vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) zum Kanton Waadt. Die Waadtländer Regierung hat die derzeitige Leiterin Infektionskontrolle des BAG zur Generaldirektorin für Gesundheit des grössten Kantons der Westschweiz ernannt.

Der Wechsel erfolgt per 1. April 2022, wie die Waadtländer Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte. Die 56-jährige Masserey ist seit 2002 beim BAG tätig, wo sie verschiedene Positionen inne hatte. Bekannt wurde sie als Leiterin des Programms Infektionskontrolle und Impfung.

Es zieht sie in den Kanton Waadt: Virginie Masserey verlässt das BAG https://t.co/UxDp3OHQ1d — Blick (@Blickch) November 11, 2021

08:15

Die deutsche Grünen-Co-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hält eine Debatte über eine bundesweite 2G-Regel für nötig. Für sie sei eine 2G-Regel, also der Zugang nur noch für Geimpfte und Genesene, eine "sehr sinnvolle" Massnahme, sagt sie im Deutschlandfunk. Man werde auch mit der FDP und den Ländern reden müssen, ob eine bundesweite Regelung nötig sei.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz spricht sich derweil für eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz auf. Zudem zeigt er ebenfalls Sympathie für eine bundesweite 2G-Regelung etwa in Restaurants. Es sei ein Fortschritt, dass immer mehr Bundesländer diese Vorgabe machten, sagt Scholz im Bundestag. Wichtig sei aber, diese Regelungen auch zu kontrollieren.

06:00

Schon in wenigen Monaten soll in der Schweiz ein vierter Corona-Impfstoff zur Verfügung stehen. Der Bund rechne damit, dass im Januar eine erste Lieferung des Vakzins des US-Pharmaunternehmens Novavax eintreffen dürfte, berichtet "Blick.ch". Das gehe aus Unterlagen hervor, die der Zeitung vorlegten.

Hintergrund: Noch wurde in der Schweiz kein Zulassungsgesuch für Novavax eingereicht. In der EU ist dieser Schritt aber bereits erfolgt, wo die Zulassung in den nächsten Wochen erwartet wird. Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) sollte die Schweizer Zulassung dann "sehr zeitnah" erfolgen, wie "Blick.ch" schreibt. Anfang Monat hat Indonesien Novavax als erstes Land eine Notfallzulassung erteilt und bereits mit dem Verabreichen des Impfstoffs begonnen.

Der Novavax-Impfstoff namens NVX-CoV2373 basiert auf einer anderen Technologie als die mRNA-Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna und als das Vakzin von Johnson & Johnson. Novavax handelt es sich um einen proteinbasierten Impfstoff, der Bestandteile des Virus enthält und so die Bildung von Antikörpern auslöst. Auch die Grippeimpfstoffe funktionieren nach diesem bewährten Prinzip.

Neue Technologie: Novavax-Impfstoff soll im Januar für die Schweiz da sein https://t.co/hUcuuTGIm5 — Blick (@Blickch) November 10, 2021

04:15

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet mit 50'196 Positiv-Tests in Deutschland binnen 24 Stunden einen neuen Höchstwert seit Beginn der Pandemie. Das sind über 16'000 mehr als am Donnerstag vor einer Woche, als 33'949 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 249,1 von 232,1 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 235 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 97'198. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 4,89 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Gestern sind dem RKI 235 #Corona-Tote gemeldet worden. Der 7-Tage-Schnitt liegt nun bei 144, das ist das höchste Niveau seit dem 2. Juni.@welt pic.twitter.com/hZrtBwmFXU — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) November 11, 2021

02:15

Weltweit haben sich bislang rund 251,26 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Über 5,32 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus, das erstmals im Dezember 2019 im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Die meisten Infektions- und Totenzahlen weisen die USA auf. Bei den Ansteckungen folgen Indien und Brasilien.

21:50

In den USA sind bislang mehr als 194 Millionen Menschen vollständig geimpft. Das teilt die Seuchenbehörde CDC mit. Insgesamt seien über 434 Millionen Dosen verabreicht worden. Mehr als 224 Millionen Menschen seien mindestens einmal geimpft worden. In den USA leben rund 328 Millionen Menschen. Eine Auffrischungsimpfung haben rund 26 Millionen Personen erhalten.

20:50

Israels Pandemie-Beratungsgremium hat sich für eine Verabreichung des Covid-19-Vakzins von Pfizer und BioNTech an Kinder zwischen fünf und elf Jahren ausgesprochen. Das teilen Vertreter des Gesundheitsministeriums mit. Die Behörde dürfte der Empfehlung folgen und mit dem Impfungen noch in diesem Monat beginnen. Die Bevölkerung Israels mit rund 9,4 Millionen Einwohnern ist relativ jung. Etwa 1,2 Millionen Kinder sind zwischen fünf und elf Jahre alt. Viele Experten gehen davon aus, dass eine Herdenimmunität nur mit Impfungen von Kindern erreicht werden kann.

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

19:30

Kanzlerin Angela Merkel drängt die SPD, den Weg für eine Ministerpräsidentenkonferenz frei zu machen. "Das Corona-Virus nimmt keine Rücksicht darauf, ob wir gerade eine geschäftsführende Regierung haben, ob wir gerade Koalitionsverhandlungen haben", sagt sie in Meseberg. "Wir brauchen hier wieder eine gesamtstaatliche Kraftanstrengung." Zuvor hatten etliche SPD-Länderchefs gesagt, dass eine Ministerpräsidentenkonferenz derzeit nicht nötig sei.

18:40

Im Bundesland Berlin wird die 2G-Regel eingeführt, nach der im Kern nur Geimpfte und Genesene Zugang zu geschlossenen Räumen in öffentlichen Räumen haben. Der Berliner Senat beschliesst für Personal im Kundendienst, das es entweder geimpft, genesen oder maximal 24 Stunden vorher getestet sein muss.

