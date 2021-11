06:00

Während in Deutschland und Österreich gewisse Landesteile eine 2G-Regel im öffentlichen Leben einführen, ist dies laut Bundesrat Alain Berset in der Schweiz kein drängendes Thema. Statt nur Geimpfte und Genesene (2G) sollten in der Schweiz weiter auch Gestestete (3G) mit einem Zertifikat in Restaurants oder Fitnesscenter oder zu Veranstaltungen. "Das 3G-System hat sich bewährt", sagte Berset im Gepräch mit Leserinnen und Lesern der Gratiszeitung "20 Minuten".

In der Schweiz baut sich die mittlerweile fünfte Welle auf. Vor der zweiten Welle, die im Oktober 2020 dramatisch wurde, hatte der Bundesrat noch Grossveranstaltungen zugelassen, die dann wieder verboten wurden. Bundesrat Berset hat sich im Herbst 2020 mit dem Satz verewigt: "Wir können Corona." Kurz darauf kam es wegen Fallzahlen bis zu 10'000 am Tag zu monatelangen Beschränkungen in der Schweiz. Die Kontrolle, die der Bundesrat im Oktober 2020 zu haben glaubte, entglitt im angesichts eines exponentiellen Wachstums der Fallzahlen. Diese zeigen sich auch jetzt wieder.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 3886 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Am Mittwoch lag dieser Schnitt noch bei 2795, vor einer Woche bei 1964. Zudem wurden 35 neue Spitaleinweisungen und 6 neue Todesfälle gemeldet.

Bislang sind 64,61 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft. Weiterhin läuft die so genannte nationale Impfwoche. Ersten Schätzungen zufolge haben sich im Rahmen dieser etwa 15'000 Menschen erstimpfen lassen.

05:00

Im österreichischen Bundesland Oberösterreich soll ab Montag de facto ein Lockdown für Ungeimpfte herrschen. "Die Situation ist dramatisch, daher lösen wir die fünfte Stufe des Stufenplans des Bundes aus und planen ab Montag einen Lockdown für Ungeimpfte, sofern es rechtlich ein grünes Licht vom Bund gibt beziehungsweise der Bund die Rechtsgrundlage schafft", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer. Diese Massnahme soll vorerst bis Weihnachten gelten.

Ausgangssperren für Ungeimpfte, die weiter in den Job dürfen, werden schwer zu kontrollieren sein. Braucht es 2G auch am Arbeitsplatz? Von @neuholder https://t.co/wNWgvX3w21 #COVID19at — profil online (@profilonline) November 11, 2021

Nach Angaben aus diesen nordöstlichen Teil des Landes wird auf Intensivstationen schon die Triage zum Thema. "Wir leben die Triage", sagte ein Leiter einer Intensivstation. Die 7-Tage-Inzidenz in Oberösterreich liegt bei 1200 Einwohnern pro 100'000, während die Impfquote eine der tiefsten im Land ist.

Laut der österreichischen Regierung steuert aber das ganze Land auf einen Lockdown für Ungeimpfte zu.

Unterdessen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich erneut auf einen Rekordwert gestiegen. 11 975 Fälle wurden nach Angaben der Behörden am Donnerstag binnen 24 Stunden verzeichnet. Unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl würde das etwa 100 000 Fälle in Deutschland bedeuten. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner kletterte auf 751, den dreifachen deutschen Wert. Die Situation in den Kliniken verschärfte sich weiter. Ärzte und Pflegekräfte schlagen inzwischen immer lauter Alarm.

17:40

In Grossbritannien steigen die Infektionszahlen den vierten Tag in Folge. Die Behörden melden 42'408 Ansteckungen. 195 Infizierte sterben.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)