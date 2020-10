06:45

In der Schweiz verschärfen die Kantone die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Die Unterschiede sind allerdings beträchtlich, wie der "Blick" auflistet. Forderungen, wie mit der Situation umzugehen sei, gibt es ebenfalls viele. Ein weiterer Lockdown, wie in die Schweiz zwischen März und Juni gekannt hat, noch noch längst nicht vom Tisch - auch wenn Wirtschaft und Gewerbe sich vehemend dagegen stellen.

Nachdem das Wallis aufgrund besonders hoher Fallzahlen die schärfsten Massnahmen ergriffen hat, ist beispielsweise die Forderung nach einer generellen Schliessung von Lokalen nach 22 Uhr wieder aufgekommen: Dies wäre das nächste an einer Ausgangssperre, wie sie andere Länder diesen Monat erneut erlassen haben.

Schulen sollen bisher nicht flächendeckend geschlossen werden, doch macht auch die Forderung nach Home Schooling oder Fernunterricht wieder die Runde. Im ersten Lockdown wurden viele Kinder zuhause unterrichtet.

06:40

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Donnerstag innert 24 Stunden 5256 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem registrierte das BAG gemäss Mitteilung vom Donnerstag 11 neue Todesfälle und 106 Spitaleinweisungen. Die Positivitätsrate liegt, wie gestern, bei 19,8 Prozent. Am Mittwoch waren 5596 und am Dienstag 3008 neue Ansteckungen gemeldet worden.

Mit Spannung werden die Zahlen von heute Freitag erwartet. Gemäss Aussagen, die von der Wissenschafts-Taskforce vor einer Woche getätigt wurden, dürften sich die Fallzahlen derzeit Woche für Woche in etwa verdoppeln. Am Freitag vor einer Woche wurden 3105 Fälle gezählt. Überspringt die heutige Zahl die 6000er Grenze, wäre dies weiter Grund zur Beunruhigung.

22.10.2020, 8 Uhr Neu* Total seit Beginn

der Epidemie Laborbestätigte Infektionen 5 256 97 019 Hospitalisierungen 106 5 721 Todesfälle 11 1 867 Covid-19-Test 26 537 1 701 377

* seit 21.10.2020, 8 Uhr, Quelle: BAG

05:30

In Deutschland ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden um 11'242 auf insgesamt 403'291 gestiegen, wie das Robert-Koch-Institut mitteilt. Die Zahl der Toten erhöhte sich um 49 auf 9954.

01:45

Die Coronavirus-Infektionen in Europa haben sich einer Reuters-Zählung zufolge in den vergangenen zehn Tagen mehr als verdoppelt. Am Donnerstag stieg die Zahl der neuen Fälle in Europa erstmals über die Marke von 200'000.

Am 12. Oktober war erstmals die Marke von 100'000 Fällen überschritten worden. Laut der Zählung beläuft sich die Zahl der Infektionen in Europa insgesamt auf 7,8 Millionen und 247'000 Tote.

Die Übersicht zur weltweiten Verbreitung des Coronavirus von der Johns Hopkins University findet sich hier.

23:20

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 33'862 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf mehr als 5,3 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 497 auf 155'900 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA und Indien weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

22:40

Die US-Arzneimittel-Behörde FDA lässt das Antivirus-Medikament Remdesivir als erstes und bislang einziges Medikament zur Behandlung von Covid-19-Patienten zu. Die Arznei des US-Herstellers Gilead hatte bislang nur eine vorläufige Not-Zulassung. Der prominenteste Patient, der mit Remdesivir behandelt wurde, ist US-Präsident Donald Trump.

20:10

In den USA sind binnen 24 Stunden 63'656 Neuinfektionen registriert worden. Insgesamt hätten sich damit 8,312 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt, wie die Seuchenbehörde CDC mitteilt. Die Zahl der Todesopfer sei um 1076 auf 221'438 gestiegen. Die Zahlen der US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) spiegeln nicht unbedingt die Daten wider, die die einzelnen Bundesstaaten melden.

20:05

Das Coronavirus breitet sich in Frankreich weiter stark aus. Das Gesundheitsministerium des Landes meldet mit 41'622 Neuinfektionen die höchste bislang verzeichnete Zahl an einem Tag. Damit sind insgesamt 999.'43 Fälle bekannt. Die Zahl der Todesfälle steigt um 162 auf 34'210

17:30

Frankreich weitet die Ausgangssperre auf weitere Teile des Landes aus. 38 zusätzliche Departements seien betroffen, teilt Ministerpräsident Jean Castex mit. Damit dürften insgesamt 46 Millionen der 67 Millionen Einwohner Frankreichs zwischen 21.00 Uhr und 06.00 Uhr nicht auf die Strasse. "Die Situation ist ernst." Der November werde hart. Die Ausgangssperre trete am Freitag in Kraft und gelte für sechs Wochen.

#CouvreFeu : la BnF fermera au public les salles de lecture du site François-Mitterrand à 19h au lieu de 20h, à compter du samedi 17 octobre et pour toute la durée des dispositions relatives au couvre-feu en Île-de-France.

Plus d'infos à venir sur https://t.co/R1q6GLx5pE pic.twitter.com/aZqwmqL34J — Bibliothèque BnF (@laBnF) October 15, 2020

17:20

Wegen der steigenden Infektionszahlen in Deutschland beschränkt Dänemark Urlaubsreisen zwischen beiden Ländern. Die dänische Regierung warnte Landsleute vor unnötigen Reisen nach Deutschland und will umgekehrt viele Urlauber aus Deutschland nicht mehr ins eigene Land lassen.

Allerdings sei etwa das an Dänemark grenzende Bundesland Schleswig-Holstein davon ausgenommen, weil dort die Infektionsrate unter 30 Fällen pro 100'000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen liegt, teilt das dänische Aussenministerium mit.

