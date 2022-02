05:40

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben im Auftrag des Mediendienstes Integration die Zunahme der Todesfälle in der Schweiz des Jahres 2020 untersucht. Gestützt auf Daten des Bundesamts für Statistik (BFS) können sie nun belegen: Menschen ohne Schweizer Pass starben in der Corona-Pandemie deutlich häufiger als Schweizerinnen und Schweizer. Dies berichtet blick.ch.

Die Ergebnisse der Studie sind deutlich. Bei Schweizer Staatsbürgern in der Altersgruppe zwischen 65 und 74 Jahren lag der Anstieg der Todesfälle im Vergleich zum Jahr 2019 bei 2,2 Prozent, bei gleichaltrigen Menschen ohne Schweizer Pass hingegen bei 20,9 Prozent. Auch in anderen Altersgruppen war der Anstieg deutlich erhöht. Da in der Schweiz exakte Daten über unterschiedliche Nationalitäten noch immer fehlen, konnten die Forscherinnen und Forscher nur zwischen Verstorbenen mit oder ohne Schweizer Pass unterscheiden.

Die Gründe für die ungleiche Sterblichkeit haben die Forscher nicht untersucht. Belegt ist aber: Ausländerinnen und Ausländer sind in der Schweiz deutlich häufiger sozial benachteiligt. Darin sehen die Wissenschaftler denn auch den Grund für die hohen Todeszahlen: Beengte Wohnverhältnissen, Jobs ohne Homeoffice-Möglichkeit, Abhängigkeit vom öffentlichen Verkehr.

+++

Entgegen Anne Lévys Aussagen: BAG will nicht auf den Fax verzichten https://t.co/avYVY4UaQu — Blick (@Blickch) February 7, 2022

+++

05:30

Das Robert-Koch-Institut(RKI) meldet 169'571 Positiv-Tests binnen 24 Stunden für Deutschland. Das sind 6958 Fälle mehr als am Dienstag vor einer Woche, als 162'613 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf einen neuen Höchstwert von 1441,0 von 1426,0 am Vortag. 177 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 118'943. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 11,28 Millionen Corona-Tests positiv aus.

+++

00.00

Nach der Ankündigung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), die einrichtungsbezogene Impfpflicht vorerst auszusetzen, dringt die Union auf einen bundesweiten Stopp in Deutschland. "Die Bundesregierung muss einsehen, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Moment kaum umsetzbar ist. Um weiteren Schaden abzuwenden, sollte sie sich mit den Ländern über eine vorläufige Aussetzung verständigen. Die Aussetzung sollte bundesweit einheitlich gelten, bis zentrale rechtliche und praktische Fragen beantwortet sind", sagt der gesundheitspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Tino Sorge, der Zeitung "Bild". Die Regierung müsse unter anderem die Frage klären, wie mit Personal umzugehen sei, das von Einrichtungen als unverzichtbar angesehen wird.

Die Vorsitzendes der Unions-Mittelstandsvereinigung (MIT), Gitta Connemann, spricht sich laut "Bild" ebenfalls für den Stopp der Impfpflicht für medizinisches und Pflegepersonal aus. "Sie ist aktuell nicht umsetzbar. Und sie verursacht mehr Schaden als Nutzen." Auch der Bonner Virologe Hendrik Streeck begrüßt die Ankündigung Söders. "Die einrichtungsbezogene Impfpflicht würde die personelle Lage in den Kliniken weiter verschärfen und somit das Gesundheitswesen weiter belasten. Es ist gut, wenn die Politik aus dieser Erkenntnis Schlüsse zieht."

+++

+++

21:00

Kurz nach dem Inkrafttreten der Impfpflicht in Österreich ist laut Verfassungsgerichtshof ein erster Antrag zur Überprüfung ihrer Verfassungsmässigkeit eingegangen. Diese Individualanträge auf Gesetzesprüfung würden einer oder einem der Richterinnen und Richter des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) zugewiesen, sagte eine VfGH-Sprecherin am Montag. Die gegnerische Partei habe rund sechs Wochen Zeit für eine Stellungnahme. Schliesslich behandle der VfGH den Fall in einer seiner mehrwöchigen Beratungsperioden. Nach Einschätzung von Juristen dürfte es der Auftakt für viele entsprechende Klagen sein.

+++

20:00

Marokko hat nach monatelangem coronabedingten Einreisestopp am Montag die ersten Passagiere aus Europa willkommen geheissen. Dies meldete die Staatsagentur MAP. Die Auflagen sind allerdings streng: Bei der Einreise müssen sich Touristen Schnelltests und per Zufallsprinzip auch PCR-Tests unterziehen. In einigen Fällen verlangten die Behörden offenbar nach 48 Stunden einen weiteren PCR-Test, wie das Auswärtige Amt in Deutschland mitteilte. Ins Land gelassen werden zudem nur Geimpfte, die bereits vor Reisebeginn einen negativen PCR-Test haben.

Wegen der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante hatte Marokko Ende November alle Flüge in das nordafrikanische Land vorübergehend ausgesetzt

+++

+++

