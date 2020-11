10:50

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga will die Gründe für die hohe Zahl an Todesfällen wegen Covid-19 sorgfältig analysieren. Die vielen Todesopfer beschäftigten sie sehr. Auf die Frage, ob der Bundesrat zu spät gehandelt habe, sagte Sommaruga in einem Gespräch mit dem "SonntagsBlick", es sei immer ein Zusammenspiel zwischen Bundesrat und Kantonen. Das sei zuweilen schwierig. Ihre Aufgabe sei es, dass Zusammenspiel zu verbessern. Die politischen Entscheide seien immer auch ein Abbild der Bevölkerung. Vielleicht habe eine gewisse Pandemie-Müdigkeit dazu beigetragen, dass die Reaktion der Politik länger gedauert habe als im Frühling. Bereits Anfang Oktober habe sie sich notiert, dass der Bund wieder präsenter sein müsse. Doch die Signale aus den Kantonen seien nicht eindeutig gewesen.

10:20

Bei Protesten gegen die Corona-Beschränkungen hat die Polizei in London mehr als 150 Menschen festgenommen. Die Demonstranten seien unter anderem wegen Missachtung der geltenden Corona-Regeln oder Angriffen auf Polizisten festgenommen worden, teilte die Polizei nach der Demonstration am Samstag mit.

Im aktuellen Teil-Lockdown sollen die Bürger in England ihr Zuhause nur aus triftigen Gründen wie Arbeit, Einkauf oder der Pflege Angehöriger verlassen. Demonstrationen gehören nicht zu den erlaubten Ausnahmen. Teilnehmer zogen - zumeist ohne Abstand und Masken - am Samstag durch die Londoner Innenstadt. Auf ihren Plakaten stand etwa "Stop Controlling Us" ("Hört auf, uns zu kontrollieren") oder "No More Lockdowns" ("Keine Lockdowns mehr"). Es kam mehrfach zu Zusammenstössen mit der Polizei.

Police arrest 155 anti-lockdown protesters in London https://t.co/ITNA8GLM4q — The Guardian (@guardian) November 28, 2020

09:45

Gesundheitsminister Alain Berset fordert die Tourismuskantone auf, neue Schutzmassnahmen zu ergreifen. Die Skigebiete müssten ihre Kapazitäten so einschränken, dass es nicht zu Menschenansammlungen komme. Das führt laut "SonntagsZeitung" zu einer Reduktion der Kapazitäten auf weniger als die Hälfte der normalen Auslastung an Festtagen. Die Bergbahnen wollen sich dagegen wehren. Die Schutzmassnahmen halten zwar einige Touristen von Skiferien ab. Dennoch laufen die Buchungen von Wohnungen in Schweizer Skigebieten laut "NZZ am Sonntag" sehr gut. So wurden über die Schweizer Plattform E-Domizil gegenüber 2019 für diesen Dezember 43 Prozent mehr Wohnungen vermietet. E-Domizil verfügt in der Schweiz über ein Portfolio von 14'000 Objekten.

09:20

Personen, die von der Lungenkrankheit Covid-19 genesen sind, verfügen möglicherweise jahrelang über einen Schutz vor einer erneuten Erkrankung. Darauf deuten zwei grosse Studie aus den USA hin, wie die "SonntagsZeitung" schreibt. Forscher hätten Zellen des Immunsystems gefunden, die sich auch nach sechs Monaten oder mehr noch an das Coronavirus "erinnerten" und die sehr schnell eine Immunantwort auslösen könnten, wenn sie das Virus wieder entdeckten. Von anderen Infektionen wisse man, dass die Gedächtnis-B-Zellen bis zu zehn Jahre oder noch länger im Körper patrouillierten. Allerdings schützen diese Zellen nicht vor einer neuen Infektion mit dem Virus, sondern lediglich vor einer Erkrankung.

#CoronaInfoCH Feiern am Jahresende planen: Wo feiern wir? Wie wollen wir uns verhalten? Wie werden wir essen? Besprechen Sie schon jetzt mit Familie und Freunden, wie Sie dieses Jahr feiern wollen. Alle Tipps für die Festtage finden Sie auf unserer Website https://t.co/NaE1V38S9f — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) November 27, 2020

08:50

In Singapur hat eine Frau ein Kind mit Corona-Anti-Körpern zur Welt gebracht. Das Baby sei im November ohne Covid-19 geboren worden und trage Antikörper gegen das Virus in sich, berichtet die "Straits Times" und zitiert die Mutter. Sie sei selbst im März infiziert gewesen, als sie schwanger war, habe aber nur schwache Krankheitssymptome gezeigt. Der Fall gebe neue Hinweise auf eine mögliche Übertragung des Virus von der Mutter auf ihr Kind, heisst es in dem Bericht. Laut WHO ist noch nicht bekannt, ob eine Frau das Virus während der Schwangerschaft oder Entbindung auf ihren Fötus oder ihr Baby übertragen kann.

08:20

Schweizer Altersheimen geraten in der Corona-Pandemie zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen. Wie Recherchen der "SonntagsZeitung" zeigen, werden mittlerweile auch erkrankte Personen eingesetzt, um den Pflegebetrieb aufrecht erhalten zu können. So seien mehrere Pflegerinnen in einem Altenheim im Kanton Bern zwar positiv auf Covid-19 getestet, jedoch angehalten worden, trotzdem weiter zu arbeiten. Die Berner Gesundheitsdirektion habe die ausserordentliche Massnahme bewilligt. Yvonne Ribi vom Berufsverband des Pflegefachpersonals verurteilt ein solches Vorgehen. Infiziertes Personal arbeiten zu lassen, verstosse nicht nur gegen die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, sondern auch gegen jene der Heime. Das BAG sieht für erkrankte Personen eine strikte Isolation vor.

08:00

In den USA haben die Behörden mindestens 152'910 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Damit haben sich rund 13,24 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus starben, steigt um mindestens 1187 auf 266'000. Die USA sind das mit Abstand am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt.

06:15

Weltweit haben sich mehr als 61,77 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Demnach starben mehr als 1,4 Millionen Menschen mit oder an dem Coronavirus. Die meisten Infektionen werden in den USA registriert, gefolgt von Indien, Brasilien, Russland und Frankreich.

05:20

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen Anstieg der Positiv-Tests in Deutschland um 14'611 auf knapp über 1,042 Millionen. Die Zahl gestorbenen Menschen, die positiv getestet wurden, erhöht sich um 158 auf 16'123.

05:00

Die britische Regierung hat sich nach eigenen Angaben weitere zwei Millionen Dosen des Impfstoff-Kandidaten des US-Pharmakonzerns Moderna gesichert. Insgesamt habe sie nun Zugriff auf 357 Millionen Dosen von sieben verschiedenen Impfstoff-Entwicklern.

22:00

In Kroatien begibt sich Ministerpräsident Andrej Plenkovic in häusliche Quarantäne, nachdem seine Ehefrau positiv auf Covid-19 getestet wurde. Ein Corona-Test beim Ministerpräsidenten selbst sei am Samstag negativ ausgefallen, sagt ein Sprecher. Gleichwohl werde Plenkovic in den nächsten zehn Tagen die Regierungsgeschäfte von zu Hause aus führen.

