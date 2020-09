11:45

Bundesrat Alain Berset warnt vor Personen, die Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verbreiten. Es mache den Anschein, dass hier eine neue Bewegung aufgebaut werde, um die an Fakten orientierte und demokratische Gesellschaft zu unterwandern. In einem Interview mit der "SonntagsZeitung" sagte Berset weiter, dass sich in der Anti-Corona-Bewegung allerlei verschiedene Ideologen tummelten: Rechtsaussen, radikale Impfgegner und obskure Verschwörungstheoretiker. Er habe wenig Verständnis für jene Strömung, die das Virus negierten, das weltweit viel Leid verursache.

+++

11:15

Südkorea pausiert die strengen Corona-Auflagen für den Grossraum Seoul. Vorübergehend dürften Gaststätten in der Hauptstadt auch nach 21 Uhr Speisen servieren, teilten die Behörden mit. Zudem dürften Freizeiteinrichtungen wie Fitnessstudios und Internet-Cafes wieder öffnen. Die Lockerungen sollten zur Stärkung der Wirtschaft beitragen. Mit Ferienbeginn am 28. September würden dann aber wieder schärfere Massnahmen greifen. Das Zentrum für Seuchenkontrolle meldete am Samstag für ganz Südkorea 121 neue Fälle, womit die Gesamtzahl der Infektionen auf 22'176 stieg. Bisher starben demnach 358 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

South Korea eases social distancing for two weeks ahead of major holiday https://t.co/kHjcQ7CqAG pic.twitter.com/LhnYDzUawj — Reuters (@Reuters) September 13, 2020

+++

10:25

In Russland gibt es nach amtlichen Angaben inzwischen mehr als 18'500 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Zahl sei zuletzt binnen 24 Stunden um 94 auf 18'578 gestiegen, teilen die Behörden mit. Mit 5449 neu registrierten Ansteckungen erhöhte sich zudem die Gesamtzahl der Infektionen auf 1'062'811. Das ist die vierthöchste Zahl weltweit.

+++

09:50

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck setzt sich im Kampf gegen die Pandemie für eine neue Einordnung der viel beachteten Infektionszahlen ein. "Wir dürfen uns bei der Bewertung der Situation nicht allein auf die reinen Infektionszahlen beschränken", sagte Streeck der "Welt am Sonntag". Zwar steige die Zahl der positiv getesteten Menschen in Deutschland und Europa signifikant an, gleichzeitig gebe es aber kaum eine Zunahme der Todeszahlen. Grundsätzlich solle man versuchen, Infektionen so gut es geht zu unterbinden. Gleichzeitig gelte: "Gesellschaftlich betrachtet sind Infektionen mit keinen Symptomen nicht zwangsweise schlimm." Je mehr Menschen sich infizierten und keine Symptome entwickelten, umso mehr seien – zumindest für einen kurzen Zeitraum – immun.

+++

08:45

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz warnt vor einer weiteren Ausbreitung der Corona-Pandemie in Österreich. "Was wir gerade erleben, ist der Beginn der zweiten Welle. Die Ansteckungszahlen nehmen von Tag zu Tag zu", sagte er gegenüber der Austrian Press Agentur. Die Bevölkerung müsse sich deshalb dringend an die Massnahmen halten. "Ich bitte die Bevölkerung, dass sie alle Massnahmen einhält, soziale Kontakte reduziert, den Mund-Nasen-Schutz trägt und überall so gut als möglich Abstand hält", forderte Kurz.

Kanzler Kurz warnt vor „Beginn der zweiten Welle“: Besonders dramatisch ist die Entwicklung in Wien, wo rund 50 Prozent aller Neuinfektionen in Österreich verzeichnet werden.https://t.co/T7R421iMrX pic.twitter.com/cX8aYWcXWJ — Kronen Zeitung (@krone_at) September 13, 2020

"Waren es vor zwei Wochen noch rund 350 Ansteckungen pro Tag, lagen wir gestern bereits bei über 850", sagte der österreichische Bundeskanzler. Besonders dramatisch sei die Entwicklung in Wien – dort werden gerade rund 50 Prozent aller Neuinfektionen in Österreich verzeichnet. Die Schweiz hat Wien daher bereits auf die Risikoliste genommen. "Es wird für uns alle ein harter Herbst und Winter werden", sagte Kurz.

+++

07:55

In der Stadt Bern haben vorwiegend Jugendliche in der Nacht auf Sonntag trotz Corona ein illegale Strassenparty veranstaltet. Wie Lesereporter gegenüber "20 Minuten" berichteten, sollen mehrere Musikwagen und gut 800 Personen an der Party teilgenommen haben.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

Wasserwerfer und Gummischrot: Illegale Strassenparty in Bern hält Polizei auf Trab https://t.co/5LrqtmfdTL — BLICK (@Blickch) September 12, 2020

+++

07:35

Die PCR-Tests, mit denen sich Infektionen mit dem Coronavirus entdecken lassen, sind laut Experten in der Schweiz sehr zuverlässig. Zuletzt hatte es Kritik an diesen Tests gegeben. Es gebe zu viele falsch positive Fälle, hiess es. Wie Professor Gilbert Greub, Experte auf dem Gebiet der Mikrobiologie am Universitätsspital Lausanne (CHUV), sagte, konnte das Risiko falsch positiver Ergebnisse am CHUV auf weniger als einen Fall pro 10'000 Tests reduziert werden. Auch ausserhalb des CHUV dürften solche Fehldiagnosen in Schweizer Labors äusserst selten sein.

+++

Jetzt die cash-App installieren und informiert bleiben über das aktuelle Wirtschaftsgeschehen.

+++

07:15

Gesundheitsminister Alain Berset will trotz wieder steigender Infektionszahlen einen zweiten Lockdown in der Schweiz um jeden Preis verhindern. Es müsse gelingen, mit leichteren, gezielteren und regionalen Massnahmen einen Stillstand abzuwenden.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

+++

07:00

Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle in den USA ist nach Reuters-Zahlen am Samstag um mindestens 38'870 auf 6,5 Millionen gestiegen. Die Zahl der Todesopfer stieg um mindestens 681 auf 193'735.

Health officials asked Michigan State University students to self-quarantine immediately after parties contributed to 342 new coronavirus cases. https://t.co/5KgiOhcHaM — CNN (@CNN) September 12, 2020

+++

04:15

Die Zahl der Ansteckungsfälle in Deutschland stieg nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Samstag um 948. Es seien zwei weitere Todesfälle gemeldet worden, so das RKI.

Einen ausführlichen Bericht finden Sie hier.

+++

02:45

Mexiko meldet 5674 neue Infektionen und 421 weitere Todesfälle, damit steigt die Zahl der Infizierten auf 663'973 und die der Toten auf 70'604.

+++

00:00

In Frankreich steigt die Zahl der Neuinfektionen erstmals überhaupt auf mehr als 10'000. Binnen 24 Stunden habe es 10'561 neue Fälle gegeben, teilen die Behörden mit. Die höchste Zahl bislang hatte es am Donnerstag mit 9843 gegeben. Der Anstieg hatte die Regierung dazu veranlasst, weitere Beschränkungen zu verhängen. Die Zahl der Toten in Kliniken und Pflegeeinrichtungen steigt um 17 auf 30'910.

+++

+++

(cash/Reuters/AWP/SDA/Bloomberg)