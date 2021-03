13:40

Nach einer Eskalation im Impfstoff-Streit mit der Europäischen Union hat Grossbritannien die derzeitige EU-Vertreterin in London am Mittwoch ins Aussenministerium einbestellt. Dies gilt im diplomatischen Umgang als scharfe Form des Protests. Was dabei herauskam, blieb zunächst offen. Hintergrund ist Kritik von EU-Ratspräsident Charles Michel an einer angeblichen Sperre für den Export von Impfstoffen gegen das Coronavirus aus Grossbritannien. London nennt dies eine "Falschbehauptung".

13:35

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 1491 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Mittwoch veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 1'151. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 1'113, vor einer Woche bei 1'021. Zudem wurden 41 neue Spitaleinweisungen und 14 neue Todesfälle gemeldet.

#CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19

10.03. Aktueller Stand sind 567 903 laborbestätigte Fälle, 1491 mehr als am Vortag. Gemeldete Tests: 32 557 in den letzten 24 Stunden.

Reproduktionszahl Re vom 26.02.2021: 1,09 https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/IJgaAUyHM9 — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) March 10, 2021

12:45

Die Schweizer Konsumenten haben im Coronajahr online geshoppt wie noch nie. Von diesem Boom profitierten insbesondere einheimische Anbieter. Insgesamt nahmen die Einkäufe via Internet um 27,2 Prozent auf 13,1 Milliarden Franken zu, wie eine Gesamtmarkterhebung des Marktforschungsunternehmens GfK in Zusammenarbeit mit dem Handelsverband und der Post ergab. Laut den Angaben nahmen dabei die Einkäufe bei Schweizer Anbietern (+32%) deutlich stärker zu als jene bei ausländischen (+5%). Die Schweizer Anbieter kommen nun auf einen Anteil von über 80 Prozent am gesamten Onlinehandel.

11:30

Das Parlament will zur Bewältigung der Corona-Pandemie weitere 14,375 Milliarden Franken an Bundesgeldern zur Verfügung stellen. Nach dem Nationalrat hat am Mittwoch auch der Ständerat entsprechende Nachtragskredite zum Budget 2021 bewilligt. Dabei fallen die Erhöhung des Bundesbetrags für die kantonalen Härtefallmassnahmen (6,3 Milliarden Franken) und der Beitrag an die Arbeitslosenversicherung zur Deckung der Kurzarbeitsentschädigung im Jahr 2021 (6 Milliarden Franken) am meisten ins Gewicht.

11:00

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie müssen Musikliebhaber auch dieses Jahr auf grössere Festivals verzichten. Die Veranstaltungen Deichbrand, Hurricane, Southside, Rock am Ring, Rock im Park, SonneMondSterne in Dutschland und Greenfield in Interlaken seien erneut abgesagt worden, teilt CTS Eventim mit. Wer schon ein Ticket gekauft habe, könne dies 2022 nutzen.

Planungsunsicherheit zu gross: Oberländer Festivals #Greenfield und Trucker & Country finden 2021 nicht statt. https://t.co/J5MOzjwO3K — Berner Zeitung (@BernerZeitung) March 10, 2021

10:30

Der Aargauer SVP-Regierungsrat und Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati hält nichts von den Vorwürfen vieler seiner Parteikolleginnnen und -kollegen, die Schweiz habe sich unter dem Bundesrat zu einer "Diktatur" entwickelt. "Wenn wir in einer Diktatur leben würden, hätte sie diese Aussage gar nicht machen dürfen", sagte Gallati in der Sendung "Talk Täglich" von TeleZüri. Jeder und jede könne den Bundesrat oder die Kantonsregierungen kritisieren, ohne dass einem etwas passieren würde. Im Februar hatte SVP-Präsident Marco Chiesa und SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher wegen der geschlossenen Betriebe von einer "Diktatur des Bundesrats" gesprochen, Christoph Blocher bezeichnete Bundesrat Alain Berset als "Diktator".

08:50

Die Schweiz hat weitere drei Millionen Impfdosen der Hersteller Pfizer/Biontech gekauft. Eine Million davon werde den Kantonen bereits im April, Mai und Juni zur Verfügung stehen, kündigte Gesundheitsminister Alain Berset am Mittwoch auf Twitter an.

Damit stärke die Schweiz ihre Impfkampagne gegen das Coronavirus weiter, schrieb Berset. Insgesamt hat die Schweiz damit Verträge für 35,8 Millionen Impfdosen abgeschlossen. Neben den mittlerweile 6 Millionen Dosen von Pfizer/Biontech hat sie sich 13,5 Millionen Dosen des US-Pharmaunternehmens Moderna gesichert. Dazu kommen 5,3 Millionen Dosen von Astrazeneca, das auf die Zulassung wartet, und 11 Millionen Dosen der beiden bisher ebenfalls nicht zugelassenen Impfstoffe von Curevac und Novavac.

08:10

In Grossbritannien wäre die Pandemie nach Einschätzung von Verkehrsminister Grant Shapps ohne Tests und Rückverfolgung der Infektionen schlimmer ausgefallen. Er reagiert auf Berichte, wonach das dafür aufgelegte 23 Milliarden Pfund teure Programm seinen Nutzen nicht bewiesen hat. "Was auch immer die Erfahrungen mit dem Coronavirus sind, die wir als Nation gemacht haben, gute und schlechte - es wäre um einiges schlimmer gewesen, wenn wir kein Test- und Rückverfolgungssystem gehabt hätten."

06:30

"Ich bin aber zuversichtlich, dass wir Öffnungsschritte wagen können", sagt Anne Lévy, Direktorin des Bundesamts für Gesundheit, im Interview mit tagesanzeiger.ch (Artikel bezahlpflichtig). Denn ein Grossteil der 75-Jährigen sei inzwischen geimpft, und mit der neuen Teststrategie könnte man jetzt vermehrt auch Infizierte ohne Symptome entdecken. Hinzu komme, dass das zunehmend wärmere Wetter den Aufenthalt im Freien erlaube. Ein Datum für mögliche Öffnungsschritte wird im Interview allerdings nicht genannt.

Hinter Öffnungsschritte bereits am 22. März setzt zumindest die nzz.ch (Artikel bezahlpflichtig) ein grosses Fragezeichen. Laut des im Februar vom Bundesrat festgelegten Ablaufs der Lockerungen stünden zwar die Öffnung der Restaurantterrassen, die Home-Office-Pflicht, Sport in Innenräumen sowie Veranstaltungen mit Publikum zur Diskussion. Von den vier Richtwerten, anhand der Bundsrat die Situation beurteilt würden, seien derzeit nur zwei erfüllt. Die mit Corona-Patienten belegten Intensivbetten und die Positivitätsrate bei den Tets. Die Fallzahlen im 14-Tage-Schnitt seien heute hingegen höher als bei der Öffnung am 1. März und die Reproduktionszahl liege im Schnitt der vergangenen 7 Tage über 1. Bundesrat Alain Berset sagte im Februar zu diesesn Richtwerten allerdings, es gebe keine Automatismen.

«Ich bin zuversichtlich, dass wir Öffnungsschritte wagen können», sagt BAG-Chefin Anne Lévy im Interview und verrät warum. (Abo)https://t.co/VzvnP5bLyA — tagesanzeiger (@tagesanzeiger) March 9, 2021

05:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 9146 neue Positiv-Tests in Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt im Vergleich zum Vortag von 67,5 auf 65,4. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Den neuen Angaben zufolge starben 300 weitere Menschen in Verbindung mit dem Virus.

04:00

Der Impfstoffhersteller Biontech stellt für den Fall einer entsprechenden Nachfrage eine deutliche Steigerung der Produktion mit seinem Partner Pfizer in Aussicht. Im Jahr 2022 könne die Kapazität für drei Milliarden Corona-Impfdosen erreicht werden, sagte Biontech-Chef Ugur Sahin der Nachrichtenagentur Bloomberg in einem Interview. Das hänge aber auch von der Nachfrage ab und davon, ob etwa Auffrisch-Impfungen benötigt würden. Drei Milliarden Dosen wären nochmals 50 Prozent mehr als die für 2021 geplanten zwei Milliarden.

02:00

Chile ist das Land mit den weltweit meisten innerhalb der letzten sieben Tage gegen das Coronavirus geimpften Menschen pro 100 Einwohnern - und hat Israel damit überholt. Die Daten wurden vom Statistikportal "Our World in Data" bekanntgegeben. Demnach hat Chile im Durchschnitt der vergangenen sieben Tage 1,08 Dosen am Tag pro 100 Einwohnern geimpft, Israel 1,03.

01:00

Estlands Regierung verschärft angesichts eines Anstiegs der Corona-Infektionen die Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie. Nach den Oberschulen müssen nun auch die Grundschulen auf Online-Unterricht umstellen. Zudem dürfen nur noch Geschäfte, die dringend benötigte Waren anbieten, öffnen. Restaurants dürfen nur noch Speisen zum Abholen anbieten. Schwimmbäder, Kinos, Saunen und Kasinos sind bereits geschlossen.

00:30

Die EU-Kommission hat einer Zeitung zufolge das Ziel, bis zum Sommer einen europäischen Impfpass entwickelt zu haben. "Das wünschen wir uns alle", sagt Vizepräsidentin Margrethe Vestager dem "Handelsblatt". "Denn es ist extrem wichtig – für uns alle, um wieder aufatmen zu können. Gerade die Tourismusbranche hat einen unglaublich heftigen Schlag abbekommen. Die Situation ist ernst, vor allem Frauen sind betroffen." Die Daten sollten so privat wie möglich bleiben, sagt Vestager. Gleichzeitig solle man diesen Impfpass nutzen können, wo man wolle. Ziel sei ausserdem nicht nur, den Impfstatus nachweisen zu können, sondern auch negative Corona-Tests.

Israel hat schon einen digitalen Impfausweis. Aber die EU Kommission braucht drei(!) Monate(!) um das "vorzubereiten". Wenn wir es schon nicht selber können, können wir dann nicht einfach von Israel kopieren oder ihnen abkaufen? https://t.co/XQ6mCPSVuk via @wdr — Kai Gehring (@KaiGehring1) March 4, 2021

00:00

Die palästinensischen Krankenhäuser im besetzten Westjordanland sind nach Behördenangaben teilweise überbelegt. Einige Kliniken seien zu mehr als 100 Prozent ausgelastet und einige Intensivstationen mit Corona-Patienten vollständig belegt, sagt Ministerpräsident Mohammed Schtajjeh in Ramallah. In palästinensischen Städten wurden in den vergangenen zwei Wochen Lockdowns angeordnet, um die Pandemie einzudämmen.

