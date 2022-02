13:35

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 18'423 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Mittwoch veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 14'573. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 14'946, vor einer Woche bei 19'836. Zudem wurden 174 neue Spitaleinweisungen und 15 neue Todesfälle gemeldet. Bislang sind 68,84 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft.

#CoronaInfoCH Stand: 23.02.

174 Hospitalisationen mehr als am Vortag, 941 Hospitalisationen in den letzten 14 Tagen. Auslastung der IS: 71%

18 423 laborbestätigte Fälle mehr als am Vortag. Reproduktionszahl Re (11.02.2022): 0,78https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/J0z7jLkG6w — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) February 23, 2022

11:15

In den USA verzeichnen die Gesundheitsbehörden 123'182 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit in den USA mehr als 78,5 Millionen Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie NTV mit Berufung auf die "New York Times" berichtet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 steigt um 2726 auf 937'380. Der Trend ist damit weiter rückläufig. Im Zwei-Wochen-Vergleich sank der durchschnittliche Tageswert der Ansteckungen um 66 Prozent. Die im Schnitt täglich gemeldeten Todesfälle gingen im selben Zeitraum um 24 Prozent zurück. Der Höhepunkt der Omikron-Welle war in den Vereinigten Staaten Mitte Januar, als zeitweise über eine Million neue Fälle pro Tag registriert wurden.

07:15

In den USA verzeichnen die Gesundheitsbehörden mindestens 114'881 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit in den USA mehr als 78,68 Millionen Menschen nachweislich angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt um mindestens 3038 auf 941'463.

06:45

Die Corona-Krise wirkt sich einer Studie zufolge auch direkt auf die berufliche Ausbildung junger Leute aus. Von der Pandemie betroffene Betriebe hätten deutlich seltener als andere ihre Auszubildenden in feste Arbeitsverhältnisse übernommen, zitiert NTV das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Dienstag mit. Als stark von der Krise betroffen galt 2020 mehr als jeder fünfte Ausbildungsbetrieb in Deutschland. Die Übernahmequote in Betrieben, die von der Pandemie wirtschaftlich negativ betroffen waren, sank nach dem ersten Lockdown 2020 um 9,6 Prozentpunkte im Vergleich zu nicht betroffenen Betrieben.

04:30

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 209'052 Positiv-Tests binnen 24 Stunden in Deutschland. Das sind 10'920 Fälle weniger als am Dienstag vor einer Woche, als 219'972 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 1278,9 von 1306,8 am Vortag. 299 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 121'902. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 13,97 Millionen Corona-Tests positiv aus.

299 #Corona-Tote sind dem RKI gestern gemeldet worden. Damit steigt der 7-Tage-Schnitt auf mehr als 200 - zum ersten Mal seit dem 18. Januar. Bisher ist der 7-Tage-Schnitt der Verstorbenen in der Regel mit ziemlich genau 3 Wochen Verzögerung der Richtung ...@welt pic.twitter.com/MAKtcm9nhN — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) February 23, 2022

22:00

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die nach wie vor ungerechte Verteilung von Impfstoff gegen das Coronavirus kritisiert und den Aufbau einer eigenen Produktion in Afrika begrüsst. "Es ist wenig Impfstoff in Afrika angekommen im ersten Jahr der Pandemie", zitiert das SRF Steinmeier bei seinem Besuch im Senegal. "In Zeiten der grössten Not haben die Länder, in denen Impfstoffe produziert werden, natürlich zunächst einmal für die eigene Bevölkerung, für die Nachbarstaaten gesorgt."

21:00

Die Omikron-Untervariante BA.2 führt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO nicht häufiger zu schweren Krankheitsverläufen als der bislang weltweit vorherrschende Typ BA.1. "Wir sehen keinen Unterschied (...) in Bezug auf das Risiko einer Krankenhauseinweisung", zitiert NTV die für Corona zuständige WHO-Expertin Maria Van Kerkhove. Die Ergebnisse einer zunächst nicht gegengeprüften Studie mit Hamstern hatten eine höhere Gefährlichkeit des Erregers nahegelegt. Die derzeit in den meisten Teilen der Welt dominante Untervariante BA.1 von Omikron führt nachweislich deutlich seltener zu schweren Krankheitsverläufen als vorher dominante Corona-Erreger wie Delta oder Alpha. Weil sie zugleich deutlich ansteckender ist, hatte die Verbreitung von Omikron zwar zu massiven Anstiegen der Fallzahlen geführt. Die Gesundheitssysteme kamen in den meisten Ländern dennoch nicht an ihre Kapazitätsgrenzen.

18:05

Italien lockert die Einreiseregeln für Nicht-EU-Bürgerinnen und Bürger, dies berichtet das "SRF". Ab März gilt neu die 3G-Regel, eine Quarantäne entfällt.

Dal 1 marzo per gli arrivi da tutti i Paesi extraeuropei saranno vigenti le stesse regole già previste per i Paesi europei.

Per l’ingresso in Italia sarà sufficiente una delle condizioni del green pass: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo. — Roberto Speranza (@robersperanza) February 22, 2022

