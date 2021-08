13:30

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) registriert für die Schweiz und Liechtenstein 2809 neue Coronavirus-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden. Das BAG meldet zudem 59 neue Spitaleintritte, der 14-Tage-Schnitt liegt bei 61 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 36 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 838 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 39 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Aktuell befinden sich 230 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 41 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 81 Prozent ausgelastet. Davon sind 27 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 3 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 4 Verstorbenen. Das sind 50 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Bislang sind 51,18 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft.

+++

13:20

Die Schweizer Wirtschaft ist im Coronajahr 2020 weniger stark geschrumpft als bisher gedacht. Das Bruttoinlandprodukt verzeichnete gemäss der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung einen Rückgang von 2,4 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Die bisherige Schätzung des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) lag bei -2,6 Prozent. Weiter passte das BFS auch die Werte für das BIP-Wachstum in den früheren Jahren ganz leicht an. So wuchs die Schweizer Wirtschaft 2018 mit 2,9 Prozent, 2019 mit 1,2 Prozent. Die markante Abnahme des BIP im 2020 ist laut dem BFS eine Folge der Covid-19-Pandemie. So seien insbesondere die privaten Konsumausgaben eingebrochen. Sie nahmen laut den Angaben um 3,7 Prozent ab, so stark wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr.

+++

13:00

Der Covid-19-Impfstoff von Biontech und Pfizer soll bald erstmals auch in Südamerika direkt hergestellt werden. Die beiden Unternehmen kündigten am Donnerstag eine Zusammenarbeit mit der brasilianischen Pharmafirma Eurofarma zur Herstellung und Auslieferung des Vakzins in Lateinamerika bekannt. Eurofarma soll den Impfstoff von Werken in den USA beziehen und mit der Herstellung der lieferfertigen Dosen im kommenden Jahr beginnen. Bei voller Betriebsleistung soll die jährliche Produktionskapazität mehr als 100 Millionen Dosen umfassen. Diese seien ausschließlich für den lateinamerikanischen Markt bestimmt. Das weltweite Netzwerk der Partner umfasst damit nun vier Kontinente sowie mehr als 20 Produktionsstätten.

+++

12:45

In der vergangenen Woche ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Schweiz und Liechtenstein um 27 Prozent gestiegen. Sie erreichte 17'963 Fälle. Neu ins Spital mussten 446 Covid-19-Patientinnen und -Patienten (Vorwoche: 289). 23 Menschen starben an oder mit Covid-19 (Vorwoche: 14). Diese Zahlen weist das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in seinem Wochenbericht für die Zeit vom 16. bis 22. August aus. Delta ist die am häufigsten vorkommende Virus-Variante und wird deshalb in der Schweiz und in Liechtenstein seit Mitte August 2021 nicht mehr als besorgniserregende Variante klassifiziert.

Die Inzidenz der laborbestätigten Fälle lag in den Kantonen und in Liechtenstein zwischen 111 Fällen im Tessin und 304 in Appenzell-Innerrhoden pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohnern und Woche. In der Berichtswoche wurden 162'718 Tests (59 Prozent PCR und 41 Prozent Antigen-Schnelltests) gemeldet, das sind 16 Prozent mehr als in der Vorwoche (140'014). Schweizweit lag der Anteil positiver PCR-Tests in der Berichtswoche bei 18 Prozent, ähnlich wie in der Vorwoche. Der Anteil positiver Antigen-Schnelltests beträgt für die Berichtswoche 4,6 Prozent, ähnlich viel wie in der Vorwoche (4,2 Prozent).

#CoronaInfoCH

Der Bericht zur epidemiologischen Lage in der Schweiz und in Liechtenstein für die Woche 33 (16. - 22.08.2021) ist online: https://t.co/XBJhhYcVDJ — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) August 26, 2021

+++

11:45

Das Bezirksgericht Zürich hat am Donnerstag einen Masken-Gegner zu einer Busse von 100 Franken verurteilt. Der 27-Jährige sass ohne Maske in der S-Bahn und bezweifelte vor Gericht, dass dies bestraft werden kann. Er zweifle doch sehr stark daran, dass es dieses Virus und die Pandemie überhaupt gebe, sagte er in der kurzen Befragung. Auch vor Gericht blieb der Winterthurer dabei: Eine Maske kommt ihm nicht ins Gesicht. Die Richterin liess ihn deshalb wohl oder übel ohne Maske ins Gebäude, bestand jedoch darauf, dass er zumindest für die Urteilseröffnung eine anziehe.

Statt ausnahmsweise eine Maske anzulegen, ging er dann aber lieber nach Hause. Das Urteil wurde deshalb vor einem leeren Stuhl eröffnet. Das Gericht verurteilte ihn wegen Widerhandlung gegen die Covid-Verordnung zu einer Busse von 100 Franken. Dazu kommen insgesamt 1100 Franken Entscheidgebühr sowie Kosten für das Stadtrichteramt.

+++

10:00

In den USA verzeichnen die Gesundheitsbehörden mindestens 152'634 Neuinfektionen binnen eines Tages. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Damit steigt die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungsfälle von 38,25 Millionen auf 38,40 Millionen. 2926 weitere Menschen starben mit oder an dem Coronavirus. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich auf 633'467. Die USA weisen weltweit die höchsten Infektions- und Totenzahlen auf. In Indien, dem Land mit der zweithöchsten Infektionszahl, werden binnen 24 Stunden 46'164 neue Fälle registriert. 607 Infizierte sterben in diesem Zeitraum. Insgesamt verzeichnet das Land mehr als 32,56 Millionen Infektions- und 436'365 Todesfälle.

+++

08:30

Die australische Fluggesellschaft Qantas und ihre Tochter Jetstar wollen voraussichtlich ab Ende des Jahres erstmals wieder regelmässig internationale Ziele anfliegen. Voraussetzung sei, dass der Plan der Behörden umgesetzt werde, bis Dezember 80 Prozent der etwa 25 Millionen Einwohner Australiens vollständig zu impfen, teilte Qantas am Donnerstag mit. Die Fluglinie will dann zunächst Länder mit hohen Impfraten anfliegen. Flüge zu Orten mit niedrigen Impfraten und hohen Infektionszahlen sollen hingegen erst im April 2022 wiederaufgenommen werden. "Die Aussicht auf Flüge nach Übersee mag derzeit weit entfernt erscheinen, insbesondere während die Bundesstaaten New South Wales und Victoria im Lockdown sind. Aber das aktuelle Tempo der Impfkampagne deutet darauf hin, dass wir in einigen Monaten viel mehr Freiheit haben sollten", sagte Qantas-Chef Alan Joyce.

Qantas CEO Alan Joyce outlines plans to resume overseas services https://t.co/qYswjQKwPX pic.twitter.com/diFZKB9oRo — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) August 26, 2021

+++

06:30

"Lieber eine 'Zweiklassengesellschaft' als einen Shutdown für alle" - das ist der Titel eines Kommentars der Zürcher Zeitung am Donnerstag auf eine mögliche Ausweitung des Covid-Zertifikats auf Restaurants oder Kinos in der Schweiz. "Sollte sich eine Überlastung der Spitäler abzeichnen, wäre eine Ausweitung der Zertifikatspflicht vertretbar", schreibt das Blatt. Der Impfentscheid sei eine persönliche Angelegenheit. Das heisse allerdings nicht, dass ein Entscheid gegen eine Impfung oder einen Covid-Test keine negativen Konsequenzen haben dürfe. Grundrechte seien nicht absolut. Die Bevölkerung habe die Gelegenheit gehabt, sich impfen zu lassen. Es gehe somit nicht mehr darum, die Ungeimpften zu schützen, sondern darum, den Zugang zu den Spitälern für alle offen zu halten.

"Es wäre fahrlässig, wenn der Bundesrat keine Verschärfungen des Covid-Regimes prüfte. Sobald Spitäler dringende Krebsbehandlungen verschieben müssen, weil die Betten mit Covid-Patienten belegt sind, ist das Risikoverhalten keine reine Privatsache mehr", schreibt die NZZ. "Wer an Covid-19 erkrankt, gefährdet in einer solchen Situation direkt oder indirekt die Gesundheit seiner Mitbürger."

+++

+++

06:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 12'626 neue Positiv-Tests in Deutschland. Das sind 4226 mehr als am Donnerstag vor einer Woche, als 8400 Neuinfektionen gemeldet wurden. 21 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 92'082. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,9 Millionen Corona-Tests positiv aus.

+++

04:30

Zwei Krankenhäuser im Westen der australischen Millionenmetropole Sydney errichten zur Bewältigung des Anstiegs der Covid-19-Patienten Notfallzelte. Die provisorischen Notaufnahmen dienten dazu, "Wartezeiten abzubauen", sagt ein Sprecher des Bezirks der Nachrichtenagentur Reuters. Die beiden Kliniken seien derart überlastet, dass Rettungswagen in andere Krankenhäuser umgeleitet werden müssen, teilt die australische Sanitäter-Vereinigung APA mit. Die grösste Stadt Australiens verzeichnet auch nach zwei Monaten strengen Lockdowns weiter Rekordstände bei Neuinfektionen mit der Delta-Variante.

Sydney hospitals erect emergency tents as COVID-19 cases hit record https://t.co/bKuc36bhqP pic.twitter.com/1SDeRVL5Fh — Reuters World (@ReutersWorld) August 26, 2021

+++

03:45

Das japanische Gesundheitsministerium zieht nach einer festgestellten Verunreinigung einiger Impf-Fläschchen von Moderna mehrere Einheiten des Vakzins aus dem Verkehr. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, erklärt das Ministerium. Die beanstandete Charge umfasst 565.400 Impf-Einheiten, die Moderna eigenen Angaben zufolge "aus Gründen der Vorsicht" bereits zurückgestellt hat. "Bislang wurden keine Sicherheits- oder Wirksamkeitsprobleme festgestellt", sagt Moderna. Auch zwei benachbarte Chargen seien sicherheitshalber vom Markt genommen. Das Unternehmen arbeite mit seinem japanischen Partner Takeda Pharmaceutical und den Aufsichtsbehörden an einer Lösung. Bei einem Impfzentrum waren in einer Reihe von Ampullen Partikel gefunden worden.

+++

02:30

Die britische Gesundheitsbehörde NHS erwägt einem Zeitungsbericht zufolge, Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren ohne Einverständnis der Eltern in den Schulen zu impfen. Die regionalen NHS-Organisationen seien angewiesen, sich auf die "mögliche Einführung eines Impfprogramms für 12- bis 15-jährige gesunde Kinder ab dem 6. September" vorzubereiten, berichtet die Zeitung "The Telegraph" unter Berufung auf E-Mails der Gesundheitsbehörde. Die Kinder benötigten keine elterliche Zustimmung für das Impfprogramm an den Schulen.

+++

02:00

Die US-Behörden erwägen einem Zeitungsbericht zufolge, eine Impf-Auffrischung ("Booster") künftig schon nach sechs statt bislang nach acht Monaten zu empfehlen. Das berichtet das "Wall Street Journal".

+++

00:00

Biontech und Pfizer wollen erreichen, dass ihr Impfstoff in den USA auch für eine Auffrischung ("Booster") eine reguläre Zulassung bekommt. Die Unterlagen dazu sollen noch in dieser Woche bei den Behörden eingerichtet werden. Bislang hat die Auffrischung für Personen ab 16 Jahren nur eine Notfall-Zulassung. Das Vakzin für die Erstimpfung hat von den US-Behörden vor wenigen Tagen eine reguläre Zulassung erhalten.

+++

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

We are making COVID-19 vaccination mandatory for our entire flying personnel from mid-November onwards, for operational reasons and under our duty of care towards our employees. For more information: https://t.co/snwaZKEr1z pic.twitter.com/NrYa29jPcZ — Swiss Intl Air Lines (@FlySWISS) August 24, 2021

(cash/Bloomberg/Reuters/AWP)