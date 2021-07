13:30

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 295 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Mittwoch veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 193. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 169, vor einer Woche bei 104. Zudem wurden 10 neue Spitaleinweisungen und 3 neue Todesfälle gemeldet.

Momentan ist einer der vier Richtwerte des Bundesrates für eine mögliche Verschärfung der Massnahmen überschritten. Die aktuellen Richtwerte gelten für die sogenannte Stabilisierungsphase, bis die gesamte impfwillige erwachsene Bevölkerung vollständig geimpft ist. Dies dürfte laut Bundesrat etwa Ende Juli der Fall sein.

13:20

Angesichts der Ausbreitung der Deltavariante des Coronavirus hat US-Präsident Joe Biden die Amerikaner erneut eindringlich zum Impfen aufgerufen. "Unser Kampf gegen dieses Virus ist nicht vorbei." Biden kündigte neue Massnahmen seiner Regierung an, um die Impfquote zu erhöhen. So sollen Helfer in Gemeinden von Tür zu Tür gehen, um über Impfungen zu informieren. Auch mobile Kliniken sollen verstärkt zum Einsatz kommen.

If you haven’t yet, please get vaccinated. It’s the best way to keep yourself and your loved ones safe from the dangerous new COVID-19 variants.

Let’s finish this virus once and for all. pic.twitter.com/wMfP6yAnFV

President Biden