20:00

Müssen da noch viele andere Versorger in nächster Zeit dasselbe machen? Die Schweizer Armeeapotheke muss jedenfalls 740'000 PCR-Tests, vier Millionen Schutzmasken, fast eine Million Wattestäbchen und Röhrchen sowie Hunderttausende Plastikfilter für Pipetten im Wert von 22 Millionen Franken entsorgen. Das berichtet das Konsumentenmagazin "Saldo". Das Material hat zwischen Januar und Mai das Verfallsdatum überschritten und muss nun weg.

Bereits Ende Mai schrieb blick.ch, dass die Armee 60 Millionen Schutzmasken gratis abgibt. Diese wurden im Frühjahr 2020 im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit als sogenannte 'Volksmaske' beschafft und waren für die Verteilung an die Bevölkerung vorgesehen. Dieses Vorhaben wurde später aber aufgegeben.

+++

19:00

Die von der Reisewirtschaft herbeigesehnte Lockerung der Corona-Restriktionen wird Insidern zufolge am Freitag grünes Licht von den EU-Mitgliedstaaten bekommen. Gegen Corona Geimpfte können damit künftig zwei Wochen nach der Spritze ohne Testauflagen in der Europäischen Union reisen. Das gleiche gilt ein halbes Jahr lang für nachweislich Genesene. Die Regeln werden damit rechtzeitig vor dem Start des digitalen EU-Impfzertifikats zum Beginn der Urlaubssaison am 1. Juli gelockert. Derzeit ist erst etwas mehr als ein Viertel der Europäer vollständig geimpft.

Nach dem Konzept soll für Personen mit negativem Covid-Test ebenfalls keine Quarantänepflicht mehr gelten. Kinder ab zwölf Jahren können getestet werden, müssen aber nur in Quarantäne, wenn ein sie begleitender Erwachsener isoliert werden muss. Die EU will auch die Risikokategorien für die Länder weniger strikt definieren. Grün eingestuft werden künftig solche mit einer 14-Tages-Inzidenz von nicht mehr als 50 Fällen je 100'000 Einwohner, das waren bisher 25. Rot und damit Reisewarnung und Quarantäne gilt bei Infektionsraten bis 500 statt bisher 150. Die Regierungen können die Notbremse ziehen und Einreiseverbote verhängen, wenn im Ausland Virusvarianten ausbrechen sollten.

+++

18:15

Grossbritannien meldet 7393 Neuinfektionen, wie aus Regierungsdaten hervorgeht. Das sind etwas weniger als am Mittwoch, als mit 7540 bestätigten Fällen die meisten Ansteckungen innerhalb eines Tages seit Ende Februar verzeichnet wurden. Die Zahl der Menschen, die innerhalb von 28 Tagen nach einem positiv ausgefallenen Corona-Test verstarben, stieg per Donnerstag um sieben auf nunmehr 127'867.

The #COVID19 Dashboard has been updated: https://t.co/XhspozbgYH

On 10 June, 7,393 new cases and 7 deaths within 28 days of a positive test were reported across the UK.

40,886,878 people have now received the first dose of a #vaccine. 28,857,102 have received a 2nd dose. pic.twitter.com/yykBpdpMtV

— Public Health England (@PHE_uk) June 10, 2021