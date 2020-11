12:15

Die Coronapandemie hat bei den Schweizer Brauereien für eine Durststrecke gesorgt. Der Absatz ist im abgelaufenen Braujahr (per Ende September) um 2,2 Prozent gesunken. Im vergangenen Braujahr seien 3,4 Millionen Stangen Bier weniger getrunken worden, teilte der Schweizer Brauerei-Verband (SBV) am Dienstag in einem Communiqué mit. "Grund für diese Entwicklung sind die aufgrund der Coronapandemie verfügten Einschränkungen des sozialen Lebens auf nationaler und kantonaler Ebene", sagte SBV-Direktor Marcel Kreber: Mit der Schliessung von Restaurants, den Absagen bedeutender Sportanlässe wie der Fussball-EM, der Eishockey-WM und den Schwingfesten würden auch die Brauereien leiden.

Zum ausführlichen Artikel geht es hier.

+++

11:55

Die SP kritisiert die "inkohärente Strategie" der Bundes- und Kantonsbehörden in der zweiten Corona-Welle. Sie fordert Verbesserungen bis Ende Jahr, ansonsten müsse der Bund das Zepter übernehmen.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

+++

11:45

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 4'241 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Dienstag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 4'294. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 4'340, vor einer Woche bei 5'619.

Zudem wurden 238 neue Spitaleinweisungen und 142 neue Todesfälle gemeldet.

+++

11:30

Polen hat erstmals einen Ausbruch des Coronavirus auf einer Nerzfarm registriert. Polnische Wissenschaftler hätten im Norden des Landes acht Fälle von Covid-19 identifiziert, teilte die Medizinische Universität in Danzig mit. Das Veterinäramt war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. In Dänemark war zuletzt bei Nerzen eine mutierte Form des Coronavirus entdeckt worden. Landesweit mussten die Tiere gekeult werden. Dänemark ist in Europa der größte Produzent und Exporteur von Nerzfällen.

+++

11:15

Anders als die australische Airline Qantas will die Lufthansa von ihren Passagieren keinen Corona-Impfnachweis verlangen. Die Einführung einer derartigen Pflicht sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant, erklärte am Dienstag ein Konzernsprecher in Frankfurt. Für die jeweiligen Einreisevoraussetzungen seien zudem die nationalen Regierungen der Länder zuständig. Diese müssten zunächst einen Plan zur Verteilung der bestellten Impfdosen erstellen, sobald sie verfügbar seien.

+++

10:45

Der britische Premierminister Boris Johnson plant gemäss einem Bericht der Zeitung "The Telegraph" die Einführung eines "Freedom Pass". Wer sich zweimal pro Woche testen lässt, soll von den Coronavirus-Einschränkungen ausgenommen werden. Wer vorweisen kann, Corona-frei zu sein, könnte also wieder ohne Maske ins Stadion, in den Club oder den öffentlichen Verkehr. Gleichzeitig will die britische Regierung das Impfprogramm starten.

"Here we are, supposed to be on the brink of freedom, and yet with another dark shadow hanging over us," says @RossjournoClark https://t.co/VkgoxcUSGB — The Telegraph (@Telegraph) November 23, 2020

Auch in der Schweiz wird das Thema aktuell: "Immunitätszertifikate brauchen wir immer dringender", schreibt etwa Wirtschaftswissenschaftler Reiner Eichenberger in der "Finanz und Wirtschaft" vom Montag. Oder CVP-Nationalrätin Ruth Humbel schlägt gegenüber TeleZüri vor, bei Grossanlässen wie Fussballspielen nur Personen Zutritt zu gewähren, die immun gegen das Coronavirus sind. Bedingung sei, dass eine wirksame Impfung verfügbar sei. Geimpfte sollten laut Humbel dann auch beim Reisen oder beim Zutritt zu Clubs mehr Freiheiten haben.

Gemäss einer Studie des Unispitals Genfs kommen Immunitätsausweise in der Bevölkerung insgesamt gut an. So waren 60 Prozent der 1400 Befragten für eine Einführung eines Immunitätsausweises. Dieser soll laut einer Mehrheit auch die Teilnahme an Massenveranstaltungen erlauben. Gleichzeitig sehen rund zwei Drittel die Gefahr einer Zweiklassengesellschaft und einer Diskriminierung jener, die nicht immun sind.

+++

10:30

Portugal will einen Teil der dem Land zustehenden Impfdosen an portugiesischsprachige Entwicklungsländer abgeben. Das kündigt Außenminister Augusto Santos Silva auf dem außenpolitischen Forum der Körber-Stiftung in Berlin an. Als Beispiel nennt er Mosambik. "Es ist wichtig, dass der Impfstoff für alle zugänglich ist", sagt er.

+++

10:00

Die Lage in Russland wird angesichts des bevorstehenden Winters ernster, sagt die stellvertretende Ministerpräsidentin Tatiana Golikowa. Innerhalb von 24 Stunden starben mit 491 so viele Menschen an oder mit dem Virus wie noch nie in Russland. Insgesamt liegt die Todeszahl damit bei 37'031. Die Anzahl an Neuinfektionen steigt um 24'326 auf knapp 2,2 Millionen.

+++

09:35

Die deutschen Bundesländer haben sich auf eine Verlängerung des Teil-Lockdowns bis zum 20. Dezember, aber auch eine Lockerung der vorgesehenen scharfen Kontakteinschränkungen an Weihnachten und Silvester geeinigt. In dem der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorliegenden Papier für die Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel heisst es, dass es regional die Möglichkeit zu einer früheren Öffnung geben soll, wenn die Zahl der Neuinfektionen dort unter die sogenannte 50er-Inzidenz sinkt. Die Kontaktregeln sollen erst verschärft, vom 23. Dezember bis zum 1. Januar aber vorübergehend gelockert werden.

Update am Morgen: Alle bestätigten #COVID19-Infektionen in Deutschland. Recherchieren Sie hier die ständig aktualisierte #Corona-Lage in allen 401 Stadt- und Landkreisen:⁰⁰ https://t.co/skz2HDWC7F Aktualisiert am 24. November 2020, 8:02 Uhr pic.twitter.com/eP6hlnSL69 — ZEIT ONLINE (@zeitonline) November 24, 2020

Den ausführlichen Bericht finden Sie hier.

+++

09:15

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor Lockerungen von Corona-Restriktionen über Weihnachten, wenn Behörden das Infektionsgeschehen nicht voll unter Kontrolle haben. "Wenn sich Menschen untereinander anstecken und wenn ein Land nicht die nötige Infrastruktur hat, um Fälle zu verfolgen und Kontakte zu isolieren und in Quarantäne zu schicken, dann wird eine Lockerung zu stärkeren Ansteckungen führen", sagte WHO-Nothilfekoordinator Mike Ryan am Montagabend in Genf.

Regierungen müssten sich im Klaren sein, dass sie nur Risiken abwägen könnten. Eine wissenschaftliche Formel, welche Lockerungen vertretbar oder wie viele Feiertage ohne grössere Auflagen sicher seien gebe es nicht. "Es gibt nur ein höheres und niedrigeres Risiko, dass die Situation sich bessert oder verschlimmert", sagte er. Regierungen müssten die Risiken einer stärkeren Ausbreitung des Virus mit den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Risiken der Beibehaltung von Beschränkungen abwägen.

Wenn Menschen sich über die Feiertage nicht treffen dürften, entstehe eine grosse Frustration, eine Corona- Müdigkeit und womöglich Widerstand gegen die Massnahmen, räumte er ein.

+++

07:45

Zahlreiche Staaten wie Spanien, die Niederlanden, Australien oder Indien haben bereits angekündigt, dass die Corona-Impfung für ihre Bürgerinnen und Bürger kostenlos sein wird. Auch der künftige US-Präsident Joe Biden ist im Wahlkampf mit dem Versprechen einer Gratis-Impfung auf Stimmenfang gegangen, wie blick.ch berichtet.

Der Bundesrat hat seine Impfstrategie noch nicht festgelegt. Es ist momentan noch nicht klar, wer die Kosten für die Impfdosen übernimmt. Dies, obwohl die ersten Impfstoffe bald auch in der Schweiz marktreif sein dürften. "Die Finanzierungsfrage wird derzeit mit den Tarifpartnern geklärt", teilt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf Anfrage von blick.ch mit.

Die zwei Behandlungen gegen Corona – für eine wirksame Impfung sind zwei Dosen nötig – dürften trotzdem auch in der Schweiz gratis sein. Die Beteiligten planen, dass die Impfkosten ähnlich wie bei der Schweinegrippe 2009 aufgeteilt werden. So bezahlt der Bund die Impfdosen, die Kantone sind für die Kommunikation und die Organisation zuständig und die Krankenkassen übernehmen die Kosten für die Impfung selbst.

+++

Erfolgsmeldung von Astrazeneca - So steht das Rennen um einen Covid-19-Impfstoff https://t.co/IHrRVeIz9y pic.twitter.com/2gugdlM5KA — cash (@cashch) November 23, 2020

+++

07:05

Papst Franziskus kritisiert in einem neuen Buch die Proteste gegen die staatlichen Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die von den Regierungen zum Schutz der Bevölkerung angeordneten Einschränkungen seien von einigen Gruppen fälschlicherweise als politischer Angriff auf ihre persönliche Freiheit betrachtet worden, schreibt der Papst in dem Buch "Wage zu träumen!"

Zudem übte er Kritik an Demonstranten, welche die Maskenpflicht als ungerechtfertigte Zumutung anprangerten und warf ihnen vor, sich nicht in gleichem Mass gegen gesellschaftliche Probleme wie Rassismus und Kinderarmut einzusetzen. "Gegen so etwas würden sie nie protestieren; sie sind unfähig, sich ausserhalb ihrer kleinen Welt der Interessen zu bewegen", konstatiert Franziskus.

+++

06:40

Mit dem Inkrafttreten von strengeren Vorschriften verlässt Schweden am Dienstag seinen Corona-Sonderweg. Erstmals gelten nun Auflagen für Treffen in der Öffentlichkeit, nur noch acht Menschen dürfen zusammenkommen.

Bisher durften sich je nach Anlass 50 bis 300 Menschen treffen. Schulen und Restaurants sollen laut der Regierungsanordnung weiter geöffnet bleiben. Betreiber von Restaurants müssen allerdings darauf achten, dass pro Tisch nicht mehr als acht Gäste Platz nehmen.

Schweden ging seit Beginn der Corona-Pandemie einen weniger restriktiven Weg als die meisten anderen europäischen Länder. Kritiker warfen den schwedischen Behörden deshalb vor, mit ihrer Strategie Menschenleben zu gefährden.

Dennoch verzichtete die Regierung bisher auf das Verhängen von Einschränkungen. Stattdessen sprach sie lediglich Empfehlungen für die Bürger aus. Die nun erstmals verhängten Einschränkungen gelten allerdings nicht für Treffen in privaten Wohnungen. Der Regierung fehlt die Befugnis, um dafür Vorschriften zu machen.

+++

06:25

Ein Dosierungsfehler bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffs könnte sich für AstraZeneca als Glücksfall herausstellen. Denn eigentlich aus Versehen verabreichten Wissenschaftler den Studienteilnehmern eine nur halb so hohe Dosis des Impfstoffkandidaten wie vorgesehen. Im Nachhinein erwies sich gerade die niedrigere Dosierung bei der ersten von zwei Impfungen als besonders wirksam im Schutz gegen Covid-19, wie die am Montag veröffentlichten Zwischenergebnisse grossangelegter Tests zeigten. "Der Grund, warum wir die halbe Dosierung genommen haben, ist ein glücklicher Zufall", sagte Mene Pangalos, Chef der nicht-krebsbezogenen Forschung und Entwicklung bei AstraZeneca, der Nachrichtenagentur Reuters.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

+++

05:50

In den USA breitet sich die Corona-Pandemie weiter rasant aus. Am Montag meldeten die Behörden binnen eines Tages 169'190 nachgewiesene Neuinfektionen, wie aus Daten der Universität Johns Hopkins (JHU) in Baltimore vom Dienstagmorgen (MEZ) hervorging. Am gleichen Tag der Vorwoche waren es rund 160'000 gewesen. Am Freitag war mit rund 196'000 Neuinfektionen der bislang höchste Wert registriert worden.

U.S. posts sharpest weekly rise in COVID-19 deaths since August https://t.co/ssOSPEVcsO pic.twitter.com/mMIO1hUQPa — Reuters (@Reuters) November 24, 2020

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

+++

05:20

In Deutschland steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 13'554 auf 942'687, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um 249 auf 14'361 zu.

+++

03:45

Die australische Fluglinie Qantas will eine Impfpflicht für Interkontinentalflüge einführen. "Wir werden von international Reisenden verlangen, dass sie geimpft sind, bevor wir sie an Bord lassen", sagt Qantas-Chef Alan Joyce dem Sender Channel Nine. Die Allgemeinen Geschäftbedingungen würden entsprechend angepasst. Ob dies auch bei Inlandsflügen Voraussetzung werde, sei noch nicht entschieden.

Reisebranche - Airline Qantas will Impfpflicht für Flugreisende einführen https://t.co/fxYK3B8Pis pic.twitter.com/mrO0yDGkKR — cash (@cashch) November 24, 2020

+++

01:30

Die britische Regierung kündigt Erleichterungen bei der Quarantäne an. Reisende aus Hochrisikoländern sind ab dem 15. Dezember nach fünf Tagen Selbstisolation mit einem negativen Covid-19-Test von der weiteren Quarantänepflicht befreit. Der Test muss selbst bezahlt werden. Derzeit müssen sich Reiserückkehrer aus betroffenen Gebieten 14 Tage lang zu Hause isolieren.

+++

01:15

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnt nachdrücklich vor Überlegungen, das Zwei-Prozent-Ziel bei den Verteidigungsausgaben der Nato-Staaten wegen des finanziellen Drucks durch die Corona-Krise infrage zu stellen. "Die wichtigste Aufgabe der Nato ist zu verhindern, dass die Corona-Gesundheitskrise eine Sicherheitskrise wird. Deshalb müssen wir weiter mehr investieren", sagte er den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" (Dienstagsausgaben). Die Bedrohungen und Herausforderungen in Sicherheitsfragen, die es vor der Corona Krise gegeben habe, seien während der Pandemie nicht zurückgegangen, im Gegenteil: Russland rüste militärisch weiter auf, die Terrororganisation Isis versuche wieder in Syrien und im Irak Boden zurückzugewinnen, und die globalen Machtverhältnisse veränderten sich mit Chinas Aufstieg.

+++

+++

20:45

Die britische Regierung wird nach Angaben von Premierminister Boris Johnson keine Zwangsimpfungen anordnen. So etwas werde es nicht geben, sagt er auch einer Pressekonferenz in London. Er betont aber zugleich, dass er Impfungen gegen das Coronavirus für eine gute Sache halte. "Jeder sollte sich impfen lassen, sobald eine Impfung verfügbar ist." Die "Propaganda der Impfgegner" lehne er "total ab".

(cash/Reuters/SDA/AWP/Bloomberg)