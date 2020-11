11:45

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) innerhalb von 24 Stunden 5007 neue Covid-19-Ansteckungen gemeldet worden.

Zudem registrierte das BAG gemäss einer Mitteilung vom Donnerstag 79 neue Todesfälle und 221 Spitaleintritte.

10:35

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, bezeichnet die Lage in Deutschland als "weiterhin ernst, sehr ernst". Das Infektionsgeschehen scheine sich zwar zu stabilisieren, "die Zahlen steigen nicht weiter, das ist eine gute Nachricht", sagt Wieler in Berlin. "Wir wissen aber nicht, ob das eine Trendwende ist, das müssen wir noch abwarten." Zudem steige die Zahl der Intensivpatienten, und auch die Zahl der Todesfälle sei weiterhin "sehr hoch".

09:55

Die Universität Oxford erwartet noch im Dezember die Ergebnisse aus der entscheidenden Studie ihres zusammen mit AstraZeneca entwickelten Corona-Impfstoffs.

Noch sei es zu früh, um Aussagen über die Wirksamkeit des Impfstoffs treffen zu können. Aber man komme dem näher "und es wird definitiv vor Weihnachten sein", sagte der Leiter der Impfstoffgruppe der Universität, Andrew Pollard, am Donnerstag dem Sender BBC. Über die bisherigen Erkenntnisse sei man hocherfreut. Der Impfstoff werde von Menschen über 55 Jahren sehr gut vertragen.

Mehr zum Thema hier.

Covid-19 - Daten zu Corona-Impfstoff von AstraZeneca vor Weihnachten erwartet https://t.co/r84Ewdqvds pic.twitter.com/nj2aP5rdB3 — cash (@cashch) November 19, 2020

08:45

In Russland ist die Zahl der Infektionsfälle auf über zwei Millionen gestiegen. Die Gesundheitsbehörden melden 23.610 Neuinfektionen und 463 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus binnen 24 Stunden - beides neue Höchstwerte. Allein in Moskau wurden knapp 6500 neue Ansteckungsfälle nachgewiesen, die Hauptstadt ist die am stärksten betroffene Region in dem Land. Weltweit verzeichnet Russland mit seinen rund 145 Millionen Einwohnern die fünfthöchste Infektionszahl nach den USA, Indien, Brasilien und Frankreich.

Russia passed 2 million Covid-19 cases today, with 23,610 new infections and 463 deaths in the last day -- both records More than 80% of Russia's Covid-19 beds are occupiedhttps://t.co/KQkUDiEPZZ — Scott Rose (@rprose) November 19, 2020

06:50

Die Intensivbetten in der Schweiz sind mittlerweile knapp. In über einem Drittel der Kantone sind die Intensivstationen wegen der Coronavirus-Pandemie an ihrer Kapazitätsgrenze. Die 900 zertifizierten Intensivbetten sind praktisch alle ausgelastet.

Angesichts der steigenden Zahl der in der Schweiz hospitalisierten Covid-Patienten werden zunehmend mögliche Hilfe anderer Länder diskutiert? Eine Absage bekommt die Schweiz vom Grenznahen österreichischen Bundesland Vorarlberg. Laut "Vorarlberg Online" sei eine Übernahme von Schweizer Patienten in Vorarlberger Einrichtungen aktuell kein Thema.

Der Grund: Auch in Vorarlberg sind die Intensivstationen stark ausgelastet. Ausserdem gebe es aktuell aus der Schweiz auch keine diesbezügliche Anfrage an das Land Vorarlberg.

06:30

Das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) meldet mit 22.609 Neuinfektionen rund 5000 mehr als am Vortag. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen steigt demnach auf 855.916. Den Daten zufolge starben 251 weitere Menschen an oder mit dem Virus. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich somit auf 13.370.

#Merkelometer, Folge 21 7-Tage-#Corona-Inzidenz laut RKI

- am Tag des Lockdown-Beschlusses: 94

- gestern: 138,9

- heute: 138,9 ➡️ Inzidenz stagniert - und liegt heute nicht höher als vor einer Woche. Immerhin. ➡️ Avisiertes Ziel (<50) bleibt in weiter Ferne. @welt pic.twitter.com/cThyQHLitR — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) November 19, 2020

05:00

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am gestrigen Mittwoch innerhalb von 24 Stunden 6114 neue Covid-19-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem registrierte das BAG gemäss einer Mitteilung vom Mittwoch 85 neue Todesfälle und 261 weitere Spitaleintritte.

Seit Beginn der Pandemie gab es insgesamt 280'648 laborbestätigte Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus, wie das BAG am Mittwoch mitteilte. Insgesamt 11'008 Personen mussten wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 stieg gemäss BAG auf 3385.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden bisher 2'460'961 Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, durchgeführt. Gegenüber Dienstag wurden dem BAG 30'229 Tests gemeldet. Bei 24,7 Prozent aller Tests fiel das Resultat über die vergangenen zwei Wochen gesehen positiv aus.

Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung waren am Mittwoch nach Angaben des BAG 27'718 Personen in Isolation und 31'661 Menschen standen unter Quarantäne. Zusätzlich waren 912 Heimkehrerinnen und Heimkehrer aus Risikoländern in Quarantäne.

02:30

Das brasilianische Gesundheitsministerium meldet 34.091 zusätzliche bestätigte Fälle. Das lateinamerikanische Land verzeichnet seit Beginn der Pandemie damit mehr als 5,9 Millionen Coronavirus-Infektionen. Die Zahl der Todesfälle steigt offiziellen Daten zufolge binnen 24 Stunden um 756 auf 167.455.

01:00

In den USA sind nach Zählung der Nachrichtenagentur Reuters bislang mehr als 250.000 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. In den vergangenen sieben Tagen meldeten die Vereinigten Staaten im Durchschnitt täglich 1176 Tote - mehr als die täglichen Todesfälle aus Indien und Brasilien zusammen. Indien und Brasilien sind nach den USA am stärksten von der Pandemie betroffen. Die Zahl der mit dem Virus ins Krankenhaus eingelieferten Personen stieg bis Mittwochnachmittag auf mindestens 78.630, den höchsten Stand seit dem Ausbruch des Virus. Täglich meldet die USA rund 158.000 Neuinfektionen.

Für heute gab die US-Seuchenzentren CDC 164.382 bekannte Neuinfektionen und 1602 weitere Todesfälle bekannt.

21:15

In Frankreich fällt die Zahl der Neuinfektionen auf 28.383 nach 45.522 am Vortag. Die Zahl der Todesfälle bleibt mit 425 dagegen faktisch gleich nach 428. Auf den Intensivstationen des Landes werden nach den Angaben des Gesundheitsministeriums 4775 Menschen wegen Covid behandelt, 79 weniger als am Vortag.

Die Übersicht zur weltweiten Verbreitung der Pandemie von der Johns Hopkins University findet sich hier.

Derweil ruft Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire die Supermärkte und Online-Einzelhändler wie Amazon dazu auf, angesichts des Lockdowns die Sonderangebote am "Black Friday" zu verschieben. Freitag kommende Woche sei nicht der richtige Tag für die Rabattaktion, sagt er vor dem Senat. Wegen des zweitens Lockdowns sind in Frankreich die meisten Läden geschlossen. Amazon hat dagegen seit dem Beginn der neuen Maßnahmen nach eigenen Angaben 40 bis 50 Prozent mehr Aktivität verzeichnet.

20:05

Die Millionenstadt New York schließt ab Donnerstag die öffentlichen Schulen. Die Schwelle von drei Prozent positiv Getesteten sei überschritten worden, teilt Bürgermeister Bill de Blasio auf Twitter mit. "Wir müssen die zweite Welle von Covid-19 zurückschlagen."

New York City has reached the 3% testing positivity 7-day average threshold. Unfortunately, this means public school buildings will be closed as of tomorrow, Thursday Nov. 19, out an abundance of caution. We must fight back the second wave of COVID-19. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) November 18, 2020

