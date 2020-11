05:55

In den USA werden nach Daten der Nachrichtenagentur Reuters mindestens 187'226 Neuinfektionen verzeichnet, insgesamt damit mehr als 11,7 Millionen. Die Zahl der neuen Todesfälle steigt demnach um 2023 auf 252'493.

While scenes from New York City and other major cities dominated the coronavirus narrative earlier this year, the pandemic has now crept into smaller Texas communities, overwhelming hospitals in even the most unexpected places https://t.co/pNSZKuGTXc

— CNN (@CNN) November 20, 2020