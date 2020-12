11:45

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 5'041 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Donnerstag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 4'083. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 3'999, vor einer Woche bei 3'734.

Zudem wurden 212 neue Spitaleinweisungen und 87 neue Todesfälle gemeldet.

+++

11:00

Die Basler Fasnacht im Februar 2021 wird grösstenteils nicht stattfinden. Das Fasnachts-Comité hat die Suche nach coronagerechten Alternativen für die traditionelle Basler Fasnacht vom 22. bis 25. Februar aufgegeben. Die Idee, die Fasnacht von der Innenstadt in die Quartiere zu verlagern sei durch die zweite Pandemie-Welle und die dadurch notwendig gewordenen Schutzmassnahmen zunichtegemacht worden, teilte das Comité am Donnerstag gemeinsam mit dem Basler Präsidialdepartement mit.

Es sei nicht damit zu rechnen, dass die epidemiologische Entwicklung bis im Februar eine adäquate Lockerung der Massnahmen zulassen werde, heisst es weiter. Freies Musizieren und "Gässle" in der Stadt werde also mit Sicherheit nicht möglich sein.

Im Unterschied zu 2020 handle es sich bei der Absage 2021 aber um kein generelles Fasnachtsverbot. Das Fasnachts-Comité prüfe deshalb Rahmenbedingungen, wenigstens dem Cliquennachwuchs fasnächtliche Aktivitäten zu ermöglichen. Während den Schulferien solle zum Beispiel ein Fasnachts-Spaziergang mit diversen Standorten in der Stadt entstehen, an denen verschiedene Elemente eines Cliquenjahrs aufgezeigt werden sollen.

+++

10:40

Der Teil-Shutdown in Deutschland seit Anfang November reicht laut dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, nicht aus, um das Coronavirus erfolgreich einzugrenzen. Die Kontakte der Bevölkerung müssten um mindestens 60 Prozent reduziert werden, die aktuellen 40 Prozent seien zu wenig.

Irland und Belgien hätten mit einem harten Lockdown die Kontakte erfolgreich um mehr als 60 Prozent gesenkt und damit Ansteckungen reduziert. Zu härteren Massnahmen gebe es auch in Deutschland keine gute Alternative, sollten die Kontakte nicht noch vorher deutlich stärker reduziert werden.

WISSENSCHAFTLER MACHEN DRUCK - Söder fordert 3-Wochen-Lockdown https://t.co/J6hQWknKVj — BILD (@BILD) December 10, 2020

Lothar Wieler geht davon aus, dass bislang weniger als zehn Prozent der Deutschen bereits mit dem Coronavirus infiziert waren. Positiv getestet seien in etwa 1,5 Prozent, aber es gebe natürlich eine Dunkelziffer, weil nicht alle getestet worden seien.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts gibt es im Vergleich zum Frühjahr in etwa doppelt so viele Ausbrüche in Alters- und Pflegeheimen. Deswegen sei es wichtig, das Virus durch weniger Kontakte zwischen Menschen einzugrenzen.

+++

07:15

Die USA verzeichnen so viele Corona-Todesfälle innerhalb eines Tages wie noch nie. Mindestens 3253 Menschen starben am Mittwoch, wie eine Daten-Auswertung der Nachrichtenagentur Reuters ergab. Das sind mehr Todesopfer als bei den Anschlägen am 11. September 2001.

Zudem wurde erstmals die Schwelle von 3000 Corona-Toten an einem einzigen Tag überschritten. Der bisherige Höchststand war am 3. Dezember mit damals 2861 Todesfällen verzeichnet worden.

Insgesamt sind bislang mindestens 289'740 Menschen in den USA im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg um knapp 221'000 auf nunmehr 15,38 Millionen, so viele wie in keinem anderen Land.

+++

06:20

"Wenn ich vom Licht am Ende des Tunnels rede, spreche ich vom Frühling. So lange wird es leider noch dauern, und auch danach wird es noch Überraschungen und Rückschläge geben", sagt Bundesrat Alain Berset im Interview mit dem "Blick". Die Corona-Impfungen würden schliesslich zu besseren Zeiten führen. Diese sollten "früh" 2021 beginnen.

Der Bundesrat hat diese Woche wieder stärker ins Geschehen eingegriffen und fordert von den Kantonen strengere Massnahmen. Sollte sich die Lage nicht stabilisieren, droht ein neuer Lockdown. Berset sagt, er wolle diesen wenn möglich verhindern. "Meine grösste Sorge ist, dass uns die Pandemie über die Festtage komplett entgleitet. Das könnte das Gesundheitssystem nicht mehr stemmen", so der Magistrat.

Das vollständige Interview mit Alain Berset findet sich hier.

In der Schweiz sind die Infektionszahlen gemäss den Angaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zuletzt wieder angestiegen. Der so genannte R-Wert, der angibt, wie viele Personen weitere Personen anstecken, steigt überall in der Schweiz, wie die Wissenschafts-Taskforce des Bundes am Mittwoch vor den Medien erläuterte. Im schlimmsten Fall droht ein erneute Verdoppelung der Fallzahlen alle zwei Wochen.

#COVID19 drückt aufs Gemüt, viele leiden psychisch unter der Krise. Der Aktionstag zur Stärkung der psychischen Gesundheit am Donnerstag soll Mut machen, darüber zu reden und Menschen, denen es nicht so gut geht, darauf anzusprechen. #darüberreden #CoronaInfoCH @BAG_OFSP_UFSP pic.twitter.com/6weOC19ovr — Alain Berset (@alain_berset) December 9, 2020

+++

+++

05.42 Uhr - Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen Anstieg der Positiv-Tests in Deutschland um 23.679 auf über 1,242 Millionen. Die Zahl gestorbenen Menschen, die positiv getestet wurden, erhöht sich um 440 auf 20.372. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt binnen Tagesfrist um 0,6 auf 149,7 pro 100.000 Einwohner. Bund und Länder streben an, den Wert wieder unter die Schwelle von 50 zu drücken.

Zur Übersicht der Fallzahlen-Entwicklung weltweit von der Johns Hopkins University geht es hier.

+++

04:15

Australische Wissenschaftler entwickeln eine neue Methode, um Genomsequenzen des Corona-Virus schneller zu entschlüsseln. Bislang dauern die Ergebnisse oft mehr als 24 Stunden. Mit dem neuen Test liege das Ergebnis innerhalb von vier Stunden vor, sagen Wissenschaftler am Garvan Institute of Medical Research.

Die Aufschlüsselung der genetischen Variation helfe dabei, den Ursprung von Ansteckungsketten zu ermitteln, deren Infektionsquelle unbekannt ist.

+++

Bei einer Cyber-Attacke auf die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA in Amsterdam sind unter anderem Daten der Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech abgegriffen worden. Das teilten die Unternehmen in einer Erklärung mit, nachdem sie von der EMA über die Attacke informiert worden waren.

Demnach seien "einige Dokumente" im Zusammenhang mit dem Antrag der beiden Unternehmen auf Zulassung ihres Impfstoffs gegen das Corona-Virus von dem Angriff erfasst worden.

Mehr dazu hier.

+++

02:20

Der Impfstoff des Pharmaherstellers AstraZeneca könnte in den USA erst Mitte nächsten Jahres verfügbar sein, falls die US-Arzneimittelbehörde FDA das Vakzin erst nach Abschluss der finalen Studie zulässt, erklärt Adrian Hill, Direktor des Jenner-Instituts, das die Entwicklung des Impfstoffes überwacht.

"Das ist zu spät, um die Vorteile dieses Impfstoffes zu nutzen, der effektiv, in grossem Massstab verfügbar und einfach einzusetzen ist", sagt er dem Sender NBC News.

White House task force: Vaccine may not reduce virus spread until late spring https://t.co/hZhvL3dIJb pic.twitter.com/8bRT5v1lhe — The Hill (@thehill) December 10, 2020

+++

02:15

Die britische Arzneimittelaufsicht MHRA konkretisiert ihre Warnung vor dem Pfizer/BioNTech-Impfstoff für Personen mit einer erheblichen allergischen Vorgeschichte. "Personen mit einer Vorgeschichte eines anaphylaktischen Schocks bei Impfungen, Arznei- oder Lebensmitteln sollten den Pfizer/BioNTech-Impfstoff nicht erhalten.

ie zweite Dosis sollte niemandem verabreicht werden, bei dem nach Verabreichung der ersten Dosis dieses Impfstoffs eine Anaphylaxie aufgetreten ist", sagte June Raine, Geschäftsführerin der MHRA in der Nacht zum Donnerstag. Die Warnung erfolgte am Mittwoch, nachdem zwei Fällen von schweren allergischen Reaktionen bei den ersten Corona-Impfungen in Grossbritannien aufgetreten waren.

+++

20:35

Israel wird nach den Worten von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am 27. Dezember mit seiner Corona-Impfkampagne beginnen. Der 71-Jährige kündigte am Mittwochabend in Tel Aviv an, sich dann als erster impfen zu lassen. Pro Tag könnten 60'000 Impfdosen verabreicht werden. Wer geimpft ist, soll einen "grünen Pass" erhalten. "Das wird uns schnell zurück zur Normalität führen", sagte Netanjahu.

Zuvor war am Morgen eine erste Ladung mit Impfstoffen des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech und des US-Konzerns Pfizer in Israel eingetroffen. Netanjahu nahm die Lieferung auf dem internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv persönlich in Empfang. Insgesamt hat Israel nach Medienberichten mit Biontech/Pfizer die Lieferung von acht Millionen Impfdosen vereinbart. Mit dem US-Unternehmen Moderna gibt es zudem eine Vereinbarung über sechs Millionen Impfdosen.

In Israel hatten die Infektionszahlen nach einem vergleichsweise milden Pandemie-Beginn im Sommer massiv zugenommen. Als Grund gelten unter anderem verfrühte Lockerungen. Mitte September verhängte die Regierung einen zweiten Lockdown. Die Neuinfektionszahlen sanken von mehr als 9000 auf zeitweise nur noch knapp mehr als 200. Seit Mitte Oktober setzt die Regierung schrittweise Lockerungen um. Zuletzt nahmen die Zahlen jedoch wieder zu.

(cash/Reuters/SDA/AWP/Bloomberg)