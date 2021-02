08:30

Russland lässt einen dritten heimischen Impfstoff gegen das Coronavirus zu. Die ersten 120.000 Dosen des Vakzins mit dem Namen CoviVac sollen im März bereitgestellt werden, wie Ministerpräsident Michail Mischustin im Fernsehen sagt. Groß angelegte klinische Studien gibt es allerdings bisher nicht. Ähnlich war Russland mit seinem ersten Corona-Impfstoff Sputnik V im vergangenen Jahr vorgegangen und damit international auf Kritik gestoßen. Einen zweiten Impfstoff hat das Land unter der Bezeichnung EpiVacCorona zugelassen. Im ersten Halbjahr will Russland nach Regierungsangaben 88 Millionen Dosen Corona-Vakzine produzieren, davon 30,5 Millionen Dosen bis Ende März.

07:15

In den USA steigt die Zahl der bisher mit dem Coronavirus infizierten Menschen auf mehr als 28 Millionen. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Angesichts von 75.897 nachgewiesenen Neuinfektionen am Freitag haben sich nun seit dem Ausbruch der Pandemie mindestens 28,05 Millionen Menschen mit dem Virus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist um mindestens 2550 auf 496.129 gestiegen. Die USA weisen weltweit die mit Abstand höchsten Infektions- und Todeszahlen auf.

05:40

In Deutschland steigt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz leicht auf 57,8 (Vortag: 56,8), wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Der Wert gibt an, wie viele von 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche rechnerisch neu positiv getestet werden. Bund und Länder streben zunächst eine Inzidenz von 50 an. Öffnungen etwa des Einzelhandels werden aber erst in Aussicht gestellt, wenn der Wert 35 erreicht wird. Laut RKI wurden in 9164 neuen Fällen Menschen positiv auf Corona getestet. Außerdem werden 490 weitere Fälle gemeldet, in denen Menschen starben, die positiv getestet wurden.

Mit den 490 #Corona-Toten, die dem RKI gestern gemeldet wurden, sind wir diese Woche bei 2620 Verstorbenen in .@welt pic.twitter.com/Q2mOQBxnOI — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) February 20, 2021

Abonnieren Sie hier den Newsletter von cash.ch, dem grössten Wirtschafts- und Finanzportal der Schweiz. Gratis.

02:00

Neu übernimmt der Bund die Kosten von Massentests wie etwa in Altersheimen oder Schulen. Allerdings: Nur die positiven Testresultate fliessen auch in die Statistik des Bundesamts für Gesundheit (BAG) ein. Dadurch wird die Positivitätsrate künstlich erhöht. Grund: Die Meldepflicht gelte nur für "medizinische Einrichtungen", sagt BAG-Sprecher Jonas Montani gegenüber dem Nachrichten-Portal "Nau.ch" sagt. Dadurch soll der Prozess "möglichst kosteneffizient" gestaltet werden, so die Begründung.

Laut Montani werden lediglich die positiv getesteten Personen gemeldet. "Infolgedessen ist die derzeit messbare Positivitätsrate eine Überschätzung der tatsächlichen Positivitätsrate", heisst es von Seiten des BAG weiter.

23:10

Argentiniens Gesundheitsminister Gines Gonzalez Garcia ist Informationen von Insidern zufolge vom Präsidenten des südamerikanischen Landes zum Rücktritt aufgefordert worden. Grund dafür seien Medienberichte gewesen, wonach einige Personen bevorzugt Covid-19-Impfstoffe erhalten haben sollen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Es sei noch nicht klar, wer Garcia im Amt nachfolgen werde. Auch in Peru war es Anfang des Monats zu einem Impfskandal gekommen. Dort hatten sich Politiker vorzeitig gegen das Coronavirus impfen lassen. Sie traten daraufhin zurück.

22:05

SVP-Bundesrat Ueli Maurer beantwortete am Freitagabend Fragen von Bürgerinnen und Bürgern zur aktuellen Corona-Lage in der Schweiz. Eine Person will wissen, ob der Bundesrat bei Impfungen privilegiert behandelt werde, schreibt «20 Minuten». Maurer antwortet, er habe die erste Dosis bekommen, auf die zweite allerdings verzichtet. Seine Begründung: "Ich bin ja zäch."

21:30

Die Europäische Union (EU) zahlt laut Vertrag 870 Millionen Euro für die Lieferung von 300 Millionen Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs bis Juni. Der vertrauliche Kontrakt, der am 27. August 2020 unterzeichnet worden war, wurde am Freitag im italienischen RAI-Fernsehen veröffentlicht. Er enthält Details zum Preis und zum Zeitplan für die Lieferungen, die mit dem schwedisch-britischen Pharmaunternehmen vereinbart wurden. Die EU legt demnach rund 2,90 Euro pro Dosis auf den Tisch.

20:15

In den USA verzögert sich wegen des schlechten Wetters die Verteilung von insgesamt sechs Millionen Impfdosen. Alle 50 Bundesstaaten seien betroffen, sagt Regierungsberater Andy Slavitt. Der Rückstand dürfte in den kommenden Tagen aufgeholt werden.

